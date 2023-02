Jornais continuam atentos ao sismo, mas destacam política nacional

Bom dia. Os jornais nacionais estão hoje ainda centrados na tragédia ocorrida na Turquia e na Síria, evidenciando os milagres que ainda vão ocorrendo no meio do caos. No entanto, os destaques das edições vão para as questões políticas nacionais, seja na real política, seja na saúde, seja no futebol.

No Correio da Manhã:

- "Valor médio da pensão aumenta 165 euros em 2022. Novas reformas do estado sobem para 1.538 Euro"

- "Sismos na Turquia e Síria. Milagres e desespero nos escombros da tragédia"

- "Lanchas da droga fazem fila ao largo do Algarve"

- "Matosinhos. Dupla ataca casais 'gay' durante sexo"

- "Acusada em Espanha. Filha de Dias Loureiro arrisca cadeia"

- "Taça. Schmidt exige desforra do Benfica em Braga"

- "AC Viseu-FC Porto. 'Vitórias do FC porto criam azia', diz Sérgio"

- "Sporting. Chermiti é o novo ídolo dos leões"

- "Contas. RTP prevê prejuízo superior a 3,7 milhões"

- "Protestos. Esperados 100 mil professores em Lisboa no sábado"

- "Inovação. Ineficácia de ministros leva a demissão de presidente"

No Público:

- "Um em cada três cheques-dentista emitidos pelo SNS ficou por utilizar"

- "Síria e Turquia: Luta contra o tempo para resgatar sobreviventes"

- "Quase 68% dos edifícios de Lisboa construídos antes das regras anti-sismo"

- "Falta fiscalização, dizem peritos"

- "Miguel Castelo-Branco: Prémio Bial para investigador do efeito dos jogos nos autistas"

- "Costa Silva e o PRR: 'Temos fraca crença na nossa capacidade de mudar'"

- "Educação: Escolas elogiam exames com menos peso na nota final"

- "Lisboa: Câmara reavalia projetos da Praça da Mouraria que previam nova mesquita"

- "Ciclismo: Aos 36 anos, Rui Costa regressa aos triunfos e volta a reclamar um palco só para si"

No Jornal de Notícias:

- "Baixos salários do INEM não atraem técnicos e obrigam a partilhar quartos"

- "Professores: Greve vai deixar maioria dos alunos do Porto sem aulas"

- "Porto: Condomínios milionários na Quinta da China e na antiga central da EDP"

- "Sismos: O desespero da luta pela vida entre milhares de mortos"

- "Taça de Portugal: 'Ouvir disparates nem sempre é bom', justifica Sérgio Conceição"

- "Fisco arrisca devolver milhões de taxa ilegal"

- "Droga: Pasteleira, um barril de pólvora com duas décadas"

- "PJ deteve grupo que roubava casais 'gays' em encontros sexuais"

- "Lisboa: Abstenções viabilizam empréstimo para Jornada Mundial"

- "Acidente: Enfermeiras morrem em viagem de sonho nos EUA"

No Diário de Notícias:

- "Gomes Cravinho: Factos, omissões e contradições de um ministro"

- "Turquia e Síria: Condições meteorológicas dificultam corrida contra o tempo"

- "Como o Bloco quer explorar os 'casos e casinhos' na maioria PS"

- "Greves: Pais e alunos do Secundário exigem aulas de recuperação"

- "Acórdão: Fisco arrisca devolver milhões da taxa rodoviária a gasolineiras e condutores"

- "Rodrigo Cunha, investigador: 'É frustrante que ninguém dê valor ao novo facto científico se não vier acompanhado de mensagens bombásticas'"

- "Música: Paulo Bragança canta Adriano em ensaio aberto ao público"

No semanário Tal & Qual:

- "Costa mete os pés pelas mãos: Trapalhada na declaração de património"

- "Só o aluguer de um palco custa 600 mil...: Covões fatura que se farta com o Papa"

- "Acusada de crime fiscal: Filha de Dias Loureiro arrisca multa de milhões"

No Negócios:

- "IMI das barragens em risco de acabar nos tribunais"

- "Elétricos fazem indústria automóvel brilhar em bolsa"

- "Sustentabilidade 20/30: Nuno Brito Jorge, presidente executivo da Goparity: 'Temos o objetivo de crescer em Espanha'"

- "Secil estreia financiamento verde no setor dos cimentos"

- "Argentina e Brasil unem-se para retirar força ao dólar"

- "Governo ultima preparativos para acelerar venda da TAP"

No A Bola:

- "'É difícil tirar título ao Benfica', Rodrigo Pinho. A primeira entrevista ao brasileiro depois de trocar os encarnados pelo Coritiba"

- "Benfica. Gonçalo Ramos volta em Braga"

- "AC Viseu-FC Porto. Cláudio Ramos regressa à baliza dos dragões"

- "Sporting. Quem é Chermiti"

No Record:

- "Rui Costa aposta alto em Grimaldo. Renovar com o lateral é prioridade para a SAD e Roger Schmidt"

- "Sporting. História. Chermiti paga com juros"

- "Saiba o porquê da zanga de Sérgio com o amigo Jorge Costa"

-"AC Viseu-FC Porto. 'Ninguém verá ópera', Conceição diz que é essencial ganhar"

E no O Jogo:

- "AC. Viseu-FC Porto: Uma final de cada vez"

- "Jorge Costa espera resposta à altura de um momento especial: 'Temos de ser corajosos e atrevidos'"

- "Braga: Horta faz mira às águias"

- "Benfica: Pedreira testa defesa de betão"

- "Sporting: Chermiti aprovado"

- "Mundial de Clubes: Al Hilal afasta Vítor Pereira"