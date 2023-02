Sismo fez 147 mortos nas zonas controladas por rebeldes na Síria

O balanço das vítimas mortais do sismo que atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria fez 147 mortos nas zonas controladas por rebeldes na Síria, entre as mais de 641 pessoas que morreram nos dois países.

De acordo com as equipas de socorristas sírias, Capacetes Brancos, citadas pela agência France Presse, morreram pelo menos 147 pessoas nas zonas controladas e pelo menos 340 ficaram feridas com gravidade.

"Na província de Idleb e em zonas de Alepo, 147 pessoas morreram e 340 pessoas estão feridas", disseram responsáveis dos Capacetes Brancos (equipas de socorristas e médicos sírios) através de uma mensagem difundida pelo Twitter.

Na mesma mensagem os Capacetes Brancos sublinham que se trata de um balanço provisório de vítimas em território sírio alertando que "centenas de famílias estão sob os escombros", em algumas zonas controladas pelas forças que combatem o regime de Damasco.

De acordo com socorristas da Turquia e da Síria consultados pela agência France Presse o balanço provisório de vítimas entre os dois países é de 641 mortos.

O tremor de terra ocorreu às 04:17 (01:17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), minutos após o primeiro sismo, outro abalo de 6,7 graus na escala de Richter foi registado a 9,9 quilómetros de profundidade.

Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, segundo correspondentes da agência France Presse.