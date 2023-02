Três apostadores levam para casa 62 mil euros em Portugal

Ninguém acertou em cheio nos cinco números e nas duas estrelas do Euromilhões, pelo que o 'jackpot' do próximo sorteio, que vai andar à roda na próxima terça-feira, sobe para 62 milhões de euros. Ainda assim nem tudo são 'más notícias', muito pelo contrário.

Em Portugal, três apostadores falharam por pouco na chave vencedora e conquistaram, cada um, o direito em levar para casa o valor alusivo ao 2.º prémio deste sorteio, que corresponde a 62.800 mil euros. Outros 12 apostadores, no estrangeiro, também metem ao bolso a mesma quantia.

Resultado do escrutínio do Euromilhões. No próximo sorteio estão em jogo 62 milhões de euros.