Seguradora Zurich reforça salários entre 7 e 15%, além dos subsídios e benefícios dos colaboradores

"Em resposta aos aumentos do custo de vida resultantes da atual situação de inflação", a companhia de seguros Zurich "implementou um conjunto de medidas transversais aos mais de 500 colaboradores de Portugal", informa. "As medidas incidiram em incremento dos salários, incremento dos subsídios de alimentação e de trabalho híbrido e alargamento de benefícios – foram anunciadas recentemente e refletidas no processamento salarial de janeiro".

Assim, "os salários base de todos os colaboradores foram incrementados entre os 7 e os 15%, sendo as percentagens mais elevadas aplicadas aos escalões salariais inferiores e vice-versa", garante. "A Zurich garantiu duas premissas: que todos os colaboradores tiveram incrementos, pelo menos, ao nível da taxa de inflação de 2022 e que foram aumentados, pelo menos, 100 euros/mês. As bolsas dos estagiários do Zurich Graduate Program, programa anual de admissão de estagiários -, também foram atualizadas para 1.000 euros/mês".

Além disso, "o subsídio de refeição foi incrementado em cerca de 11,65%, passando de 10,75 euros/dia para 12 euros/dia. O valor do subsídio de trabalho híbrido – implementado na Zurich desde janeiro de 2022 – foi aumentado em cerca de 10,2%, passando de 36 euros/mês para 39,65 euros/mês".

Também ao "nível dos benefícios, a Zurich alargou o seguro de saúde 'Zurich Saúde' ao terceiro membro do agregado familiar, cobrindo 100% do seguro", acrescenta. "A nossa decisão passa por incrementos com impactos mensais reais que possam capacitar financeiramente os nossos colaboradores face à inflação generalizada. São medidas que primam pela equidade e que visam melhorar o bem-estar das nossas pessoas e suas famílias. A felicidade e o bem-estar dos nossos colaboradores são compromissos que não queremos descurar na Zurich", refere Nuno Oliveira, Diretor de Recursos Humanos da Zurich em Portugal.

Helene Westerlind, CEO da Zurich em Portugal acrescenta, “a nossa ambição passa por mantermos o rumo certo, enquanto navegamos num ambiente e condições de mercado que estão em constante evolução e mudança – para isso é necessário garantir um forte alinhamento e compromisso com os colaboradores, sendo um empregador de eleição”.

A Zurich Portugal faz parte do Grupo Zurich, está em Portugal há 104 anos e conta com mais de 500 colaboradores e uma rede de mais de 1.800 Agentes de Seguros que servem mais de 750 mil clientes.