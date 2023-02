Wall Street fecha em alta o seu melhor mês de Janeiro desde há anos

A bolsa nova-iorquina encerrou ontem o seu melhor mês de janeiro desde há anos, com uma subida acumulada de 10,7% do índice tecnológico Nasdaq, de 6,2% do alargado S&P500 e 2,8% do seletivo Dow Jones Industrial Average.

No caso do Nasdaq, que aglutina as empresas tecnológicas, as grandes perdedoras do ano passado, este mês de janeiro foi o melhor desde 2001 e no do S&P500 o melhor desde 2019.

No dia, o Nasdaq fechou em alta de 1,7%, o S&P500 de 1,5% e o Dow Jones de 1,1%.

A praça nova-iorquina apostou nas compras em janeiro, depois de acabar 2022, o pior ano bolsista desde 2008, com uma espetacular queda do Nasdaq, em 33%, no seguimento de a Reserva Federal (Fed) ter subido a sua taxa de juro de referência por sete vezes, quatro das quais em 75 pontos-base, para travar a inflação.