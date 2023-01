1.º prémio do Euromilhões saiu no estrangeiro

O Euromilhões saiu a um único apostador no estrangeiro, enquanto em Portugal ninguém acertou em cheio nos cinco números e nas duas estrelas do sorteiro desta terça-feira, que em jogo tinha um prémio de 64 milhões de euros.

Conheça a chave vencedora do Euromilhões Em jogo está um prémio de 64 milhões de euros.

Outras trê pessoas, igualmente lá fora, conquistaram o 2.º prémio, no valor de cerca de 202 mil euros. O terceiro prémio, com a quantia de 28 mil euros foi atribuído a cinco pessoas no estrangeiro.

Apenas no quarto prémio, com o valor de 447 euros, é que 16 apostadores em Portugal conseguiram acertar, juntamente com outros 99 apostadores estrangeiros.