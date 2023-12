A notícia em destaque na edição de hoje do DIÁRIO releva que a desobediência cresce. Condutores sem carta, veículos a circular sem seguro e desrespeito pela autoridade são os crimes e infracções em ascensão na Madeira. Relacionado com este tema, nos Casos do Dia, revelamos uma concentração clandestina fechou a estrada do Poiso para acrobacias.

Ao passar em revista o ano que agora finda, apontamos nesta edição as distintas maiorias. O acordo com o PAN que viabilizou o governo de coligação de Albuquerque e os casos judiciais que abateram o executivo de António Costa marcaram o ano manchado por uma nova guerra. Demissão e recorde foram palavras de ordem, na escolha dos factos do ano pelo Departamento Editorial deste matutino.

Em destaque, nesta edição, temos, também, a rapidez de Nuno Pereira, o madeirense que ganhou a edição deste ano da ‘Volta à cidade do Funchal’. Ao fim de 38 anos, aquela que é uma das mais antigas ‘São Silvestres’ da Europa e a mais antiga do país voltou a ser ganha por um atleta regional.

Espaço na capa, igualmente, para o fim-de-ano bombástico. Carlos Macedo, que organiza o espectáculo pirotécnico pelo 20.º ano na Madeira, revela, em entrevista ao DIÁRIO, a inovação, a diversidade e o final apoteótico. Mais de 20 toneladas de material explosivo vão encher de magia o anfiteatro do Funchal. Na baía, oito navios de cruzeiro têm lugar reservado.

Nota, ainda, na capa, para os oito internados com gripe A no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

