24 detidos por excesso de álcool e 6 sem carta de condução esta semana na Madeira

A Polícia de Segurança Pública deteve, entre os dias 15 e 21 de Dezembro, 26 pessoas que conduziam com taxa de alcoolemia acima do valor permitido por lei, bem como seis condutores por não possuírem habilitação legal. Um outro cidadão foi detido por desobediência a fazer o teste de alcoolemia e um outro devido a desobediência/carta apreendida.

De acordo com o balanço semanal da PSP, registaram-se 74 acidentes de viação, a maioria no concelho do Funchal: 50 colisões, 18 despistes, 1 atropelamento e outros cinco não especificados.

"O combate à sinistralidade rodoviária continua a ser uma das grandes prioridades da PSP, o qual é efetivado através de um incremento da visibilidade policial, eminentemente preventiva, e de várias ações locais, de cariz iminentemente educativo e preventivo, que são implementadas em todos os Concelhos da Região, através das Esquadras concelhias e destinadas a um público muito abrangente", refere nota à imprensa.