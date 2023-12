Aumentou 42,3% o volume de negócios gerados pelas empresas do Comércio com sede na RAM

Segundo dados revelados pela Direcção Regional de Estatísticas da Madeira, em 2022, as empresas do Comércio com sede na Região Autónoma da Madeira geraram um volume de negócios de 3.751,4 milhões de euros (+42,3% que no ano anterior) e empregaram 13.824 trabalhadores (+4,5% que no ano precedente).

As 3.675 empresas (+2,7% face a 2021) distribuíram-se entre 634 empresas dedicadas a Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos (17,3% do total), 1.024 vocacionadas para o Comércio por Grosso excepto de veículos automóveis e motociclos (27,9% do total) e 2.017 relativas a Comércio a Retalho exceto de veículos automóveis e motociclos (54,9%), explica a DREM.

"O volume de negócios da actividade de Comércio concentrou-se principalmente (60,2%) no Grossista (2 257,4 milhões de euros), tendo 32,0% (1 199,8 milhões de euros) correspondido ao subsector do Retalho e 7,8% (294,2 milhões de euros) ao subsetor Automóvel (abrangendo vendas e manutenção)", refere.

Quanto à margem comercial obtida pelas empresas em 2022 cifrou-se em 633,2 milhões de euros (+21,8% que em 2021).

O número de empresas no setor do Comércio correspondeu a 11,5% do total de empresas não financeiras a atuar na Região (12,0% em 2021), que realizaram 41,6% do volume de negócios do total de empresas não financeiras (40,4% em 2021). Em relação ao pessoal ao serviço, este setor empregava 15,1% do pessoal ao serviço no total das empresas não financeiras (15,6% em 2021) e 77,8% da margem comercial da globalidade destas empresas foi gerada por empresas do setor do Comércio (81,4% em 2021). DREM

O sector do Comércio é composto por três divisões: o Comércio, manutenção e reparação automóvel (divisão 45 da CAE Rev..3), o Comércio por grosso (divisão 46) e o Comércio a retalho (divisão 47).

O volume de negócios e o número de trabalhadores e de empresas da atividade de Comércio, Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis e Motociclos aumentou 15,1%, 4,0% e 6,2% respetivamente, em relação a 2021.

O Comércio por Grosso registou um forte aumento no volume de negócios (+70,6%) e evidenciou uma subida no número das empresas (+4,1%) e no pessoal ao serviço (+3,8%), comparativamente a 2021.

O Comércio a Retalho observou um acréscimo no volume de negócios (+13,5% em relação ano precedente), no pessoal ao serviço (+5,0%) e no número de unidades empresariais (+1,0%).