Exército diz ter encontrado 1.500 túneis do Hamas na ofensiva em Gaza

O Exército de Israel afirmou hoje ter encontrado durante a sua ofensiva terrestre à Faixa de Gaza cerca de 1.500 túneis utilizados pelo grupo islamita palestiniano Hamas.

Uma unidade de forças especiais do Exército israelita está encarregada de localizar e, em muitos casos, destruir estas passagens subterrâneas, segundo um comunicado militar.

Essa unidade, o comando de elite Shaldag da Força Aérea israelita, procura nos túneis postos de comando e instalações utilizadas pelo Hamas para combater, de acordo com o comunicado.

"A guerra subterrânea é uma estratégia de combate usada pelo Hamas", declarou o Exército israelita que repetidamente denuncia que os túneis se situam debaixo de "escolas, hospitais, mesquitas, instalações das Nações Unidas e instituições civis".

A 07 de outubro, combatentes do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) -- desde 2007 no poder na Faixa de Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel -- realizaram em território israelita um ataque de proporções sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo 1.139 mortos, na maioria civis, segundo o mais recente balanço das autoridades israelitas, e cerca de 250 reféns.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para "erradicar" o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre ao norte do território e que entretanto se estendeu também ao sul.

A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 74.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza mais de 19.600 mortos, na maioria civis, e mais de 52.500 feridos, de acordo com o último balanço das autoridades locais, e cerca de 1,9 milhões de deslocados, segundo a ONU, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária.

Na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, mais de 280 palestinianos foram mortos desde 07 de outubro pelas forças israelitas e em ataques perpetrados por colonos.