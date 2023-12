Mortos e feridos em tiroteio na Universidade de Praga

Um tiroteio na Universidade de Praga fez hoje mortos e feridos, anunciou a polícia checa, sem fornecer mais pormenores.

"Segundo as primeiras informações, podemos confirmar que há mortos e feridos no local", lê-se numa mensagem divulgada pela polícia na sua conta da rede social X (antigo Twitter).

Pouco depois, na mesma rede, a polícia anunciou ter abatido o homem armado autor dos disparos num edifício universitário no centro da capital checa.

"O atirador foi eliminado e o edifício foi evacuado", indicou a polícia num breve comunicado.

Segundo a comunicação social checa, o tiroteio ocorreu na Faculdade de Belas-Artes, cujos professores e alunos receberam ordens para trancarem as portas das salas onde se encontravam durante a intervenção policial.

A estação televisiva privada Nova TV noticiou uma explosão e um homem armado no telhado do edifício do centro histórico de Praga.

O ministro do Interior, Vit Rakusan, disse à televisão pública que "não tinha sido confirmada a presença de outro atirador" e apelou à população para seguir as instruções da polícia.

Os agentes vedaram a zona e pediram às pessoas residentes na vizinhança para permanecerem no interior das habitações.