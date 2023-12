Pelo menos 12 mortos em ataque armado durante festa no México

Pelo menos 12 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas na madrugada de ontem num ataque armado durante uma festa na localidade de Salvatierra, no estado de Guanajuato, no centro do México, anunciaram as autoridades locais.

"Doze pessoas morreram até agora", anunciou na rede social X a procuradoria de Guanajuato, um dos estados mais violentos do México devido à presença de poderosos grupos criminosos.

Segundo as autoridades, dezenas de feridos foram transferidos para hospitais.

De acordo com a imprensa local, o tiroteio ocorreu na fazenda San José del Carmen, habitualmente alugada para festas.

As vítimas eram jovens que participavam em celebrações pré-natalícias, segundo a fundação Tierra Negra, que promove projetos sociais na localidade.

Ataques semelhantes ocorreram nos últimos anos em Guanajuto, que lidera a lista dos estados mexicanos com o maior número de homicídios até agora este ano, com 3.029 mortes, de acordo com dados oficiais.

O distrito, que abriga um próspero centro industrial, tornou-se palco de conflitos entre o grupo Santa Rosa de Lima e o Cartel de Jalisco - Nova Geração, que está envolvido no tráfico de drogas e roubo de combustível, entre outros crimes.

De acordo com os números oficiais, desde dezembro de 2006, quando o governo federal lançou uma controversa ofensiva militar contra o tráfico de droga, mais de 420.000 pessoas foram mortas ou feridas, na sua maioria vítimas de atos criminosos.