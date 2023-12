PS-Madeira junta-se para cumprir a tradição da Noite do Mercado

A importância da Noite do Mercado no Funchal foi hoje classificado pelo presidente do PS-Madeira como um dos momentos mais marcantes e genuínos do Natal madeirense.

Paulo Cafôfo faz-se acompanhar por vários elementos do PS-M, entre dirigentes, deputados, militantes e simpatizantes, e "não quis deixar de marcar presença neste que é um dos principais cartazes da ‘Festa’ madeirense, enraizado na nossa cultura há largas dezenas de anos", escreve-se numa nota do partido.

"O líder socialista vincou a importância de preservar e de manter vivas as tradições madeirenses, sem desvirtuar a sua verdadeira natureza e essência. Como sublinhou, a afirmação da nossa identidade faz-se também reproduzindo os hábitos e costumes que nos foram sendo transmitidos pelas anteriores gerações", acrescenta.

Paulo Cafôfo "fez questão de sublinhar a autenticidade deste que é um evento efusivamente vivido pelas nossas gentes, mas que acaba já por se afirmar também como um importante cartaz turístico, atraindo muitos daqueles que nos visitam nesta altura do ano", realçam ainda.

Frisam ainda que "no convívio, que, como é habitual, traz à baixa funchalense vários milhares de madeirenses e turistas imbuídos do espírito natalício, o presidente do PS-M relevou esta quadra festiva enquanto momento para afirmar os valores da família e reforçar os laços da amizade, aproveitando para deixar palavras de esperança e de confiança no futuro e para endereçar votos de Boas Festas e de um próspero Ano Novo a todos os madeirenses e aos emigrantes espalhados na Diáspora", conclui.