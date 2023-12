"As misteriosas ilhas Desertas" em documentário internacional

O título do próximo trabalho de Martinho da Silva Andrade, com o suporte do IFCN, é "As misteriosas ilhas Desertas", documentário internacional, sendo que a recolha de imagens de cariz científico terá uma segunda viagem expedicionária às ilhas Desertas a ser realizada já amanhã, 24 de Dezembro.

Este é "um documentário que nos leva aos confins da beleza única deste subarquipélago, de forma a integrar toda uma panóplia de espécies de animais numa paisagem agreste e, por vezes, castigada nos primórdios pela acção do homem", refere uma nota a dar conta desta expedição.

"Temos a responsabilidade de apresentar, ao mais alto nível e com equipamento sofisticado, as profundezas deste santuário de beleza única que possuí, entre muitas, a Foca do Mediterrâneo, a Tarântula das Desertas, a Freira do Bugio e relata, também, os avistamentos que, durante um ano aproximadamente, foram recolhidos entre a 'ilha-mãe' (Madeira) e a costa Norte deste subarquipélago", conta.

A expedição conta com o apoio de logística do professor Eduardo Gomes (capitão), da Escola Básica do Caniço (veleiro H2onda), sendo que a equipa é composta ainda por Lizandro Coelho, Gonçalo Luís, Ruben Aveiro e Martinho Andrade (realizador), além de contar, também, com o apoio dos Vigilantes da Natureza e suporte do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

Garante a nota que "este trabalho é destinado a um canal de televisão de referência internacional", sem especificar qual.