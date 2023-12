Simpósio sobre o mar profundo da Madeira com balanço "extremamente positivo"

"Faço um balanço extremamente positivo. Não estávamos a contar com tanta participação, trata-se de uma altura do ano complicada porque as pessoas já estão a pensar no Natal, mas tivemos cerca de 95 a 100 pessoas inscritas de vários quadrantes", é da forma que João Canning-Clode, coordenador e investigador da MARE-Madeira, faz o balanço destes dois dias dedicados ao mar profundo da Madeira, através do simpósio internacional 'Deep-Sea', a decorrer na Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

A iniciativa, que decorre entre ontem e hoje, conta com a participação de vários empresários, turistas e população em geral para entender e debater o mar profundo da Região. A conferência, organizada pelo MARE-Madeira/ARDITI, teve como objectivo dar a conhecer o trabalho que a instituição te feito sobre esta questão.

Neste que é o segundo dia e último dia os participantes podem contar com várias mesas redondas, onde serão levantadas várias questões sobre o assunto.

Nós, como equipa do MARE-Madeira, temos quatro moderadores e criamos algumas perguntas para os participantes, como uma base de partida, para obrigá-los a pensar. Falamos de temas alguns deles polémicos como o 'deep sea mining', falamos sobre qual é o papel das tecnologias 'low cost', onde podemos começar, o que é 'low cost'. Quais é que são as perguntas científicas que se devem fazer, ou seja devemos estudar parâmetros físicos como a temperatura, salinidade ou devemos nos debruçar sobre as questões da biodiversidade, saber que tipo de espécies é que existem? João Canning Clode.

Este simpósio teve início às 9 horas, sob o tema 'Democratizing the deep', seguindo-se do debate sobre o projectos de investigação futuros. Seguem-se mais duas mesas redondas sob os temas 'O Mar e a Madeira' e 'Interesses na profundidade'.