Mar profundo em análise nos próximos dois dias

Entre hoje e amanhã o mar profundo será analisado no Simpósio Internacional ‘MAD-Deep: Madeira Deep-Sea Symposium’, no Colégio dos Jesuítas.

A iniciativa organizada pelo MARE-Madeira/ARDITI pretende dar a conhecer o trabalho que a instituição tem feito no mar profundo. “O MARE-Madeira está a começar ainda nesta temática e temos vindo a pensar sobre isto há alguns anos. Temos tentado diversificar as fontes de financiamento para apoiar este tipo de investigação que é cara”, começou por explicar João Canning-Clode, coordenador e investigador da MARE-Madeira.

Neste sentido, defende que é preciso apostar no ‘low cost’: “Temos de apostar na tecnologia de baixo custo e ‘open source’. Queremos tornar este tipo de ciência mais acessível”.

No primeiro painel, onde foi abordada a temática ‘Exploring Madeira’s deep: past, presente and future’. O cientista alemão Jan Dierking, do centro de investigação marinha GEOMAR, revelou que será coordenada uma expedição de investigação em mar profundo, onde o MARE-Madeira será parceiro.

A missão, chefiada por Dierking, está planeada para Fevereiro do próximo ano e pretende investigar o mar profundo na Região. “O objectivo principal é perceber a diversidade no mar profundo à volta da Madeira, que habitats existem e a segunda grande questão será perceber como é que estes ecossistemas funcionam”, esclareceu o cientista alemão.

A expedição decorrerá entre o dia 9 de Fevereiro até 4 de Março. “Serão 24 dias de trabalho aqui na Madeira. Portanto entre Fevereiro e Março vão conseguir ver o navio a operar de perto”, acrescentou.

Este evento é uma parceria com a SEDES e tem o apoio da Associação Oceano Atlântico, Fundação para a Ciência e Tecnologia e Baillie Gifford.