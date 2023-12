Jorge Pedro assume comando da Zona Militar da Madeira

Jorge Manuel Guerreiro Gonçalves Pedro toma, hoje, posse como comandante da Zona Militar da Madeira. O brigadeiro-general será empossado pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, o general Eduardo Mendes Ferrão, que se desloca à ilha para este fim.

A cerimónia será presidida pelo representante da República para a RAM, o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, e está marcada para as 12 horas, no Regimento de Guarnição N.º 3, no Funchal. O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia estará presente, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, bem como o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Jorge Pedro vem ocupar o cargo deixado vago pela partida do agora major-general Luís Monsanto, que foi nomeado segundo comandante da Missão Multidimensional Integrada da ONU para a Estabilização da República Centro-Africana.

O novo ‘homem forte’ do Exército na Região nasceu em Luanda a 9 de Junho de 1966, é casado e tem uma filha. Foi promovido no final de Novembro ao posto actual de brigadeiro-general. Antes da nomeação para assumir o posto no Funchal era 2.º comandante da Brigada de Reacção Rápida, em Tancos, e antes disso, esteve no Regimento de Cavalaria 3, de Estremoz.

No seu percurso, destaca-se a passagem pela Academia Militar, assim como o facto de ter sido porta-voz do Exército e chefe da repartição de comunicação, relações públicas e protocolo do gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército. Foi ainda chefe do gabinete do comandante da Academia Militar. Em termos académicos publicou a tese ‘O Impacto das Redes 5G na Segurança e Defesa Nacional’, que realizou durante o curso de Promoção a Oficial General no Departamento de Estudos Pós-Graduados do Instituto Universitário Militar. Esteve em missão na Bósnia e em Bruxelas no Estado Maior da União Europeia.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

07h30 A Capela de Santo António da Mouraria acolhe, esta terça-feira, a Missa do Parto que junta os deputados e os funcionários do parlamento madeirense. A celebração é aberta ao público e será presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás. A Missa do Parto conta a participação do ‘Coro das 21’, formado por jovens católicos, que irão animar a eucaristia e o convívio, nesta que é uma das tradições mais antigas do Natal madeirense.

09h00 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência para apresentação de cumprimentos de natal o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado.

10h00 O representante da República para a R.A.M. Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebe, no Palácio de São Lourenço, para apresentação de cumprimentos de Boas Festas, o presidente e os vereadores com pelouro da Câmara Municipal do Funchal. Na parte da tarde, pelas 15h30, recebe o presidente do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes.

10h00 Reunião Plenária n.º 12: A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se para o debate mensal temático, desta feita dedicado à Educação.

11h00 Entrega de donativos no âmbito da campanha ‘1€ Solidário’, da Savoy Signature, que ocorrerá no Lobby Bar do Savoy Palace. Todo o montante doado é direccionado a iniciativas de desenvolvimento pessoal e apoio social da nossa ilha, desenvolvidas pela Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, Associação Portuguesa de Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites, Centro da Mãe, Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família e Liga Portuguesa contra o Cancro.

15h00 Entrega dos Pareceres do Tribunal de Contas sobre as Contas da Região Autónoma da Madeira e da Assembleia Legislativa ao presidente do parlamento regional, José Manuel Rodrigues. Após a sua entrega os mesmos serão disponibilizados site no Tribunal, em www.tcontas.pt.

15h00 Conferência de imprensa de apresentação da ‘Noite do Mercado’, que se realiza a 23 de Dezembro no Mercado dos Lavradores e ruas circundantes. A conferência de imprensa realiza-se no Salão Nobre da CMF.

15h30 O Sindicato de Hotelaria da Madeira vai promover, na sua sede, no Funchal, um plenário de trabalhadores do sector, para debater a proposta de aumentos salariais da ACFI para 2024.

16h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque visita o Laboratório Vivo do Centro de Inclusão Social da Madeira, no Funchal. O Laboratório Vivo corresponde a uma sala com ambiente de realidade virtual imersiva, recorrendo, para o efeito, a projectores para criar experiências tridimensionais e interactivas.

Conforme salienta a tutela “a interactividade proporcionada pela tecnologia, não só promove a capacitação e inclusão, como também estimula o desenvolvimento cognitivo e motor”. Simultaneamente, “a realidade virtual possibilita simulações terapêuticas personalizadas, contribuindo para a capacitação da Pessoa com deficiência motora ou cognitiva”.

Foto arquivo/ Aspress

Termina, hoje, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, o Simpósio Internacional ‘MAD-Deep: Madeira Deep-Sea Symposium’. O é evento organizado pelo MARE-Madeira /ARDITI, em parceria com a SEDES e tem o apoio da Associação Oceano Atlântico, Fundação para a Ciência e Tecnologia e Baillie Gifford.

CULTURA

11h00 Inauguração da exposição pública das Rotas Arqueológicas Subaquáticas, criadas no âmbito do projecto Margullar2, financiado pelo Programa Interreg MAC 2014- 2020, no qual a Secretaria Regional de Turismo e Cultura também foi uma das entidades parceiras. Esta sessão, que terá lugar no Fórum Machico, tem por intuito promover as três rotas arqueológicas, designadamente: Bom Rei, Prompt e SS Newton, que estão disponíveis para os amantes do mergulho arqueológico e criativo na Região Autónoma da Madeira.

17h30 Abertura da exposição ‘Foto Figueiras - Reminiscências de Outrora’, Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente no evento.

18h00 A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, visitará hoje o pavilhão do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), na Avenida Arriaga, seguindo-se uma visita à Loja do Artesanato, reaberta segunda-feira, na Rua dos Ferreiros. A mostra de Bordado Madeira, que estará até esta terça-feira, está representada por quatro empresas produtoras: Abreu & Araújo; Bordal – Bordados da Madeira; Gês Bordados e Luís de Sousa.

Foto Aspress

18h00 O MAMMA Club, apresenta um espectáculo de Bossa Nova, que será interpretado pela jovem cantora Juliana Anjo, acompanhada pelo virtuoso Francisco Lopes no violão. Tom Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto, Toquinho entre outros grandes nomes estão no alinhamento.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 19 de Dezembro:

1843 - É lançada a primeira edição de "Cântico de Natal", de Charles Dickens, em Londres.

1885 - A disputa entre a Alemanha e a Espanha sobre as Ilhas Carolinas, no Pacífico, é resolvida a favor do lado espanhol.

1901 - Nasce Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva, Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores.

1915 - Grande Guerra 1914-1918. Tropas britânicas retiram de Sulva e Anzac, em Gallipoli.

- É fundado o semanário "A Crença" pelos padres Ernesto Ferreira e João de Melo Bulhões, em Vila Franca do Campo, na ilha de S. Miguel.

1916 - Grande Guerra 1914-1918. Termina a Batalha de Verdum, com a retirada alemã, depois de dez meses de combate e de 700 mil mortos.

1941 - II Guerra Mundial. Perante alguns reveses, Adolf Hitler demite os chefes militares e assume o comando do exército nazi.

1946 - Começa a guerra da Indochina. Tropas de Ho-Chi Minh atacam forças francesas.

1955 - Independência do Sudão.

1961 - A Assembleia Geral da ONU institui o Comité Especial para os Territórios Administrados por Portugal e convida os Estados membros a não prestarem qualquer assistência ao país que possa ser usada contra os povos coloniais.

- Rendem-se as tropas portuguesas de ocupação de Goa, Damão e Diu às forças da União Indiana.

- A PIDE assassina o escultor, desenhador e pintor José Dias Coelho, 38 anos, militante do PCP, no bairro de Alcântara, em Lisboa.

1965 - Charles André Joseph Marie de Gaulle, Charles de Gaulle é eleito Presidente da República francesa.

1968 - Os EUA lançam, de Cabo Kennedy, o satélite Intersalt 3, considerado o mais sofisticado satélite de comunicações até à data.

1972 - A nave espacial norte-americana Apolo 17 amara no Oceano Pacífico. Termina o programa Apollo de voos tripulados à Lua.

1974 - O último governador português na Índia, general Vassalo e Silva, é reabilitado, depois da perda de direitos decretada por Oliveira Salazar em 1961.

1982 - O Governo polaco admite a suspensão da lei marcial no dia 01 de janeiro de 1983.

1983 - Demite-se o primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão (VII Governo Constitucional).

1984 - A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, assina, em Pequim, com o seu homólogo chinês, Zhao Ziyang, o acordo que define a devolução de Hong-Kong à China em 01 de julho de 1997.

1986 - O cientista e dissidente soviético Andrei Sakharov é libertado da situação de exílio interno na URSS, que se mantinha desde 1980.

1989 - As autoridades romenas do ditador Nicolai Ceausescu fecham as fronteiras do país.

- No Zimbabué dá-se a fusão dos dois movimentos rivais sob o nome de ZANU - Frente Patriótica (ZANU-PF) tornando-se partido único.

1990 - A Assembleia Geral da ONU condena as violações dos direitos humanos praticadas pelas forças iraquianas no Kuwait.

1991 - É admitido, pela primeira vez, que um número indeterminado de hemofílicos portugueses contraiu o vírus da sida (HIV) através de transfusões de sangue contaminado, fornecido pelo Ministério da Saúde.

- É publicado o decreto-lei que cria o Instituto Camões, destinado a defender e a promover, no país e no estrangeiro, a língua portuguesa.

1993 - Eleições legislativas na Sérvia dão a vitória ao presidente Slobodan Milosevic.

1996 - O consórcio Philip Morris-Grupo Mello ganha o concurso para a privatização da Tabaqueira.

- Morre, com 72 anos, o ator italiano Marcello Mastroianni.

2000 - O Parlamento britânico aprova a proposta do Governo que autoriza a clonagem de embriões humanos para fins terapêuticos.

- O futebolista Luís Figo conquista a Bola de Ouro.

2001 - O Governo português aprova a ratificação do Protocolo de Quioto, sobre o possível controlo das alterações climáticas.

2003 - Rebenta o escândalo Parmalat, em Itália.

- A Líbia renuncia ao programa de desenvolvimento de armas de destruição maciça.

2004 - Arqueólogos da Universidade do Minho descobrem em Gordarelhas, Fafe, um túmulo da Idade do Bronze.

- Inauguração da Ponte Sai Van, a terceira ligação rodoviária entre a península de Macau e a ilha da Taipa, com a presença do Presidente chinês, Hu Jintao.

- Morre, com 82 anos, Renata Tebaldi, soprano italiano, determinante na cena operática mundial nos anos de 1950-1970.

2005 - Reúne-se o primeiro parlamento do Afeganistão em 30 anos.

2006 - Cinco enfermeiras búlgaras e um médico palestiniano são condenados à morte em Tripoli, acusados de terem inoculado o vírus da SIDA em crianças líbias.

- Os Estados Unidos suspendem a ajuda bilateral e a venda de armas às Ilhas Fiji, na sequência do golpe militar de 05 de dezembro.

2007 - O Presidente russo, Vladimir Putin, é designado personalidade do ano 2007 pela revista Time.

- As estações do metropolitano do Terreiro do Paço e de Santa Apolónia são inauguradas pelo primeiro-ministro, José Sócrates, sete anos depois do aluimento de terras que obrigou a reformular o projeto e provocou uma derrapagem de 135 milhões de euros.

2008 - A revisão do Estatuto Político-Administrativo dos Açores é confirmada pelas bancadas parlamentares do PS, PCP, CDS-PP, BE e Verdes e com a abstenção do PSD, sem dois terços dos votos.

2010 - A primeira ligação através dos comboios de alta velocidade entre Espanha e França é inaugurada na estação de Figueres, perto de Barcelona.

- Morre, aos 84 anos, Correia dos Santos, o último sobrevivente dos cinco violinos do hóquei em patins.

2011 - O construtor automóvel sueco Saab declara falência.

- O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprova a terceira tranche do programa de assistência financeira a Portugal, autorizando o recebimento de mais 2700 mil milhões de euros.

- Morre, aos 90 anos, Dan Frazer, ator norte-americano, um dos protagonistas da série televisiva dos anos 1970 "Kojak".

- Morre, aos 75 anos, Hector "Pichón" Núñez, antigo futebolista e treinador uruguaio que conduziu a seleção do seu país à vitória na Copa América de 1995.

2013 - O Tribunal Constitucional "chumba" o diploma que estabelece o corte de 10% nas pensões de reforma, aposentação e invalidez e nas pensões de sobrevivência da função pública, que suscitou dúvidas ao Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. A decisão foi tomada por unanimidade.

- O Conselho de Ministros aprova o aumento da idade da reforma para os 66 anos a partir de 2014.

2016 - Um camião entra por um mercado de Natal, em Berlim, na Alemanha, causando nove mortos e dezenas de feridos.

- Atirador abre fogo contra embaixador russo na Turquia quando este discursa numa galeria de arte, em Ancara, capital do país. O diplomata morre.

- O Governo do PS apresenta o mecanismo que permite minorar as perdas dos cerca de 4.000 clientes do BES que compraram papel comercial do Grupo Espírito Santo, que foi à falência, e cujo reembolso nunca receberam.

2017 - O Tribunal Constitucional chumba a Taxa Municipal de Proteção Civil de Lisboa.

- Morre, aos 86 anos, Bernard Law, cardeal e antigo arcebispo de Boston que foi acusado de encobrir casos de abusos sexuais de menores envolvendo o clero, desencadeando a pior crise do catolicismo nos Estados Unidos.

2018 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa aplica prisão preventiva para cinco dos oito detidos no âmbito do processo das armas de Tancos, e três saem em liberdade.

- O juiz Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, determina a libertação de todos os presos que estão detidos por condenações após a segunda instância da Justiça, incluindo o antigo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

- O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, Dias Toffoli, suspende uma decisão temporária que poderia permitir a libertação do antigo Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e outros presos condenados em segunda instância.

- A União Europeia chega, em Bruxelas, a um acordo para a futura proibição a partir de 2021 de alguns plásticos de utilização única como cotonetes, palhinhas e talheres de plástico para reduzir a poluição marítima.

2019 - O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha condena o presidente do governo regional, o independentista Quim Torra, a um ano e meio de inabilitação por se ter recusado a retirar os símbolos separatistas de edifícios públicos.

- Morre, aos 64 anos, Domingos da Fonseca, padre, presidente da comissão organizadora da Conferência para a Paz, Reconciliação e Desenvolvimento da Guiné-Bissau.

2021 - A comissão política nacional do PSD, liderada por Rui Rio, é eleita com 67,6% dos votos, no congresso do partido, em Santa Maria da Feira, Aveiro.

- O FC Porto conquista pela primeira vez a Taça Intercontinental de hóquei em patins, apesar de ter perdido com o Sporting 6-5, em jogo da segunda mão da final, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

- Morre, aos 53 anos, Carlos Marín, cantor espanhol, membro do grupo musical Il Divo.

PENSAMENTO DO DIA

A renúncia é a libertação. Não querer é poder Fernando Pessoa/ Bernardo Soares (1888-1935), escritor e poeta português

Este é o tricentésimo quinquagésimo terceiro dia do ano. Faltam 12 dias para o termo de 2023.