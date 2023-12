Reavivar a AD "é uma boa solução", diz Albuquerque

Miguel Albuquerque considera "uma boa solução" o regresso da Aliança Democrática (AD), da qual gosta particularmente o nome de "boas memórias" dado à coligação pré-eleitoral entre o PSD e o CDS.

Os presidentes do PSD e do CDS-PP vão propor aos órgãos nacionais dos seus partidos uma coligação pré-eleitoral, a Aliança Democrática, para as legislativas de março e as europeias de junho, que incluirá também "personalidades independentes".