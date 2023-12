Saiba como carregar um veículo eléctrico de forma eficiente

O aumento no interesse e na preferência pelos carros eléctricos continua a crescer, à medida também que os postos de carregamento nas áreas urbanas vai aumentando, possibilitando assim que os condutores considerem estas viaturas como uma opção viável.

Uma das grandes virtudes que a mobilidade eléctrica proporciona é a possibilidade de se poder efectuar o carregamento do veículo em casa ou no trabalho, nos denominados espaços de acesso privado, ou num espaço de acesso público, como um centro comercial, um parque de estacionamento ou mesmo na rua.

Venda de carros eléctricos subiu 55% em 2022 e vai crescer 35% em 2023 A venda de carros elétricos no mundo aumentou 55% para mais de 10 milhões em 2022, representando 14% do total, e vai crescer 35% em 2023, ou seja 18% das compras mundiais, segundo um relatório hoje divulgado.

Deste modo, fique a saber como pode carregar o seu veículo eléctrico de forma efeciente.

Desde logo, o carregamento em espaços de acesso privado é genericamente menos dispendioso do que o carregamento em espaços de acesso público. Nesse sentido, os utilizadores de veículos eléctricos deverão sempre que tenham essa possibilidade, privilegiar o carregamento das suas viaturas em espaços de acesso privado.

Para o caso dos condutores que optem pelo carregamento num posto público, fique a saber que existem duas opções:

estabelecer um contrato de fornecimento de energia para a mobilidade eléctrica, junto de um comercializador, tornando-se esta a opção economicamente mais vantajosa;

efectuar carregamentos sem contrato (ad-hoc), bastando, para tal, introduzir os dados do seu cartão de crédito numa das apps disponíveis para o efeito. Neste caso, o comercializador estabelecerá o preço da energia e fornecerá um meio de acesso, cartão e/ou app que permitirá o acesso do condutor a todos os pontos de carregamento de acesso público, independentemente do operador, bem como aos pontos de acesso privado que estejam ligados à rede Mobi.E.

Rede de postos de carregamento na Região

No caso de o condutor utilizar a rede de acesso público da Mobi.E, é necessário tenha em atenção alguns factores para tornar o carregamento o mais eficiente possível, nomeadamente: a capacidade de carregamento da bateria da viatura, a potência do posto e o custo de utilização do ponto de carregamento.



Existem ainda dois factores que poderão aumentar o custo do carregamento:

a capacidade e o nível de carga da bateria - se o posto tiver uma potência superior à capacidade da bateria do veículo, ou se o nível de carga da bateria for superior a 80%, vai pagar um custo maior para ter acesso a uma potência que não será aproveitada de forma eficiente;

o tempo de carregamento - para promover a utilização mais eficiente e a rotação no ponto de carregamento, os operadores têm adoptado tarifários em função do tempo de ocupação, pelo que é aconselhável que só utilize o ponto de carregamento pelo tempo estritamente necessário.

Desta forma, o utilizador necessita de adequar a potência do posto escolhido para o carregamento ao período de carregamento e às características do veículo, tendo em conta os seguintes factores: qual o posto que vai ser utilizado e se está adequado para o tempo disponível para o carregamento; confirmar se o veículo é compatível com o tipo de carregamento rápido ou ultra-rápido; caso seja, confirmar se a potência do posto pode ser aproveitada na totalidade pelo seu veículo, pois tal irá condicionar o custo do carregamento.

De salientar que o custo de carregamento resulta do preço de utilização do posto que pode incluir uma taxa de activação e uma tarifa que pode estar relacionada com o consumo de energia e/ou o tempo de carregamento, juntamente com o custo da electricidade, que é fixado no contrato estabelecido com o operador, para além das taxas e impostos aplicáveis.