Maduro e Putin conjugam esforços em "agenda de interesses comuns"

Os Presidentes de Venezuela e Rússia comprometeram-se hoje com apoio mútuo na implementação de uma "agenda de interesses comuns em cenários multilaterais" visando "construir uma ordem mundial multicêntrica, inclusiva, justa e democrática".

O compromisso foi assumido pelo Presidente venezuelano Nicolás Maduro e o homólogo Vladimir Putin numa conversa telefónica durante a qual analisaram temas de interesse bilateral, anunciou o Ministério de Relações Exteriores (MRE) venezuelano.

Segundo comunicado divulgado pelo MRE em Caracas, Maduro e Putin "passaram revista o excelente estado das relações bilaterais, bem como a profunda fraternidade que caracteriza a parceria estratégica entre ambos os países".

Maduro e Putin "coincidiram na importância que tem tido a Comissão Intergovernamental de Alto Nível (CIL), assim como na vontade de se acompanharem numa agenda de interesses comuns nos cenários multilaterais, através do trabalho do Grupo de Amigos, em Defesa da Carta das Nações Unidas, e a fim de construir uma ordem mundial multicêntrica, inclusiva, justa e democrática, que respeite as normas do Direito Internacional, universalmente reconhecidas", refere ainda a nota.

Putin, adianta, "reiterou a importância da assinatura do Tratado de Associação Estratégica e Cooperação, que define a vontade política de afiançar a cooperação multifacetada a todos os níveis, entre outros o valor outorgado pela Rússia à vontade da Venezuela de aderir como membro pleno ao mecanismo BRICS", que junta Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Segundo a imprensa local, a Venezuela e a Rússia mantêm uma colaboração estratégica de mais de 200 acordos, centrada no fortalecimento de vínculos comerciais, económicos e culturais, bem como na energia, indústria, transporte, agricultura, educação e ciência, e no âmbito técnico-militar e financeiro.