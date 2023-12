Tiroteio em Faculdade de Praga fez 11 mortos

Um homem armado matou hoje 10 pessoas numa faculdade de Praga e feriu mais de 30 outras, nove das quais com gravidade, antes de ser abatido pela polícia, anunciaram os serviços de emergência da capital checa.

"Neste momento, posso dizer que há 11 mortos no local, incluindo o atirador", declarou a porta-voz dos serviços de emergência, Jana Postova, à televisão pública checa.

Segundo a comunicação social checa, o tiroteio ocorreu na Faculdade de Belas-Artes, cujos professores e alunos receberam ordens para trancarem as portas das salas onde se encontravam durante a intervenção policial.

A estação televisiva privada Nova TV noticiou uma explosão e um homem armado no telhado do edifício do centro histórico de Praga.

O ministro do Interior, Vit Rakusan, disse à televisão pública apelou à população para seguir as instruções da polícia.

Os agentes vedaram a zona e pediram às pessoas residentes na vizinhança para permanecerem no interior das habitações.

O primeiro-ministro checo, Petr Fiala, cancelou os seus compromissos agendados para hoje e dirigiu-se para Praga.