Violento acidente fez dois feridos no Lugar de Baixo

Um violento choque frontal ocorrido esta madrugada no túnel do Lugar de Baixo, por volta das 5h30, provocou dois feridos.

As vítimas, dois homens com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, foram socorridas pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.