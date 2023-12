Toulouse, adversário do Benfica na LE, perde e Vitinha marca na vitória do PSG

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu hoje na receção ao Metz 3-1, na 17.ª jornada da Liga francesa de futebol, com Vitinha em destaque, enquanto o Toulouse, adversário do Benfica na Liga Europa, perdeu em casa com o Mónaco.

A equipa parisiense só conseguiu desbloquear a partida na segunda parte, graças ao golo do médio luso Vitinha, aos 49 minutos, que abriu caminho para o triunfo, vantagem ampliada por Kylian Mbappe, aos 60.

O Metz ainda reduziu, aos 72 minutos, pelo lateral esquerdo Matthieu Udol, mas o PSG voltaria a aumentar para dois golos de diferença aos 83, de novo por Kylian Mbappe.

Noutro jogo de hoje, o vice-líder Nice recebeu e venceu o Lens, em cujo 'onze' inicial entrou o português David Costa, por 2-0, graças a um 'bis' do avançado nigeriano Terem Moffi, aos 76 e 78 minutos, enquanto o Mónaco, terceiro classificado foi a Toulouse, adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, vencer por 2-1.

O Toulouse marcou cedo, logo aos cinco minutos, mas o Mónaco virou o resultado ainda na primeira parte com um 'bis' do avançado Wissam Bem Yedder, aos 26 e 44, com o segundo golo marcado de penálti.

No início da segunda parte, o internacional russo Aleksandar Golovin deixou o Mónaco reduzido a 10 unidades logo aos 51 minutos, por uma entrada dura sobre o adversário que lhe valeu o vermelho direto, mas o Toulouse, apesar do domínio que exerceu neste período, não foi capaz sequer de evitar a derrota.

Nos restantes jogos de hoje, o Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, perdeu em Estrasburgo por 2-1, o Brest goleou na receção ao Lorient por 4-0, o Rennes foi a Clermont-Ferrand vencer a equipa local por 3-1, o Lyon recebeu e venceu o Nantes por 1-0, o Marselha não foi além de um empate a um golo em Montpellier e o Reims bateu em casa o Le Havre por 1-0.

O PSG lidera com 40 pontos, seguido do Nice, com 35, e do Mónaco, com 33, enquanto o Toulouse, adversário do Benfica na Liga Europa, segue em zona de despromoção, em 16.º, com 14 pontos.