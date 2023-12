PSP detém três ladrões para cumprimento de pena de prisão

Três homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 42 anos, naturais e residentes no Funchal, foram detidos para cumprimento de pena de prisão pela Polícia de Segurança Pública, pela prática de crimes de furto, roubo e tráfico de droga.

Segundo um comunicado emitido pelo Comando Regional da PSP, as detenções ocorreram na sequência de diligências de investigação conduzidas pela Divisão Policial do Funchal, que permitiram recolher provas “com indícios fundamentados da prática dos crimes de furto qualificado, roubo e tráfico de estupefacientes praticados na cidade do Funchal durante o corrente ano”.

A PSP informa ainda que um destes indivíduos é responsável por grande parte dos furtos em estabelecimentos ocorridos este mês de Dezembro, com recurso a arrombamento das portas mediante a utilização de uma viatura.

“Os elementos de prova apresentados foram suficientes para fundamentar um despacho de acusação por parte do Ministério Público, tendo os arguidos sido presentes a julgamento e condenados pela prática destes crimes. Foram-lhes aplicadas penas de prisão efetiva, que variam entre 1 a 4 anos, tendo os mesmos sido conduzidos ao Estabelecimento Prisional do Funchal após o trânsito em julgado da sentença”, revelou.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e correspondente aplicação de penas por parte das autoridades judiciárias.