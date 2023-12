CASA oferece almoço e jantar de Natal à população em situação de sem-abrigo

O CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, oferece por mais um ano consecutivo, a nível nacional, almoços e jantares de natal, onde os convidados de honra são toda a população em situação de sem-abrigo.

Na Madeira será realizado um almoço no dia 24 de Dezembro na Cantina Social do CASA, às 13 horas.



Na cidade do Funchal, pelo 15 ano consecutivo, esta iniciativa conta com o apoio do Hotel Porto Bay Mare que oferece a refeição à população em situação de sem-abrigo. Quanto ao jantar de Natal, este realizar-se-á este ano também na Cantina Social do CASA.

O CASA – Centro de Apoio Ao Sem Abrigo, fruto da iniciativa e inspiração de Pema Wangyal Rinpoche, presidente honorário, é uma entidade de solidariedade social, constituída por escritura pública a 19 de Julho de 2002. Entre os seus objectivos fundacionais destaca-se a prática do bom coração e a prática da bondade, condição essencial a todos os membros e candidatos ao voluntariado na associação. A intervenção da CASA visa a promoção humana e o desenvolvimento integral da dignidade de todas as pessoas que se encontrem em situações de vulnerabilidade.

A nível nacional, CASA distribui um número médio de mais de 500 mil refeições diárias, distribuídas na rua (à população sem-abrigo) e a famílias carenciadas para além de vestuário e produtos de higiene. Para além destas actividades o CASA desenvolve todo o trabalho de intervenção e inserção social, familiar e de educação para a saúde a grupos socialmente vulneráveis, nomeadamente a famílias mais carenciadas e idosos, privilegiando uma intervenção em rede, fomentando a articulação e actuação interinstitucional.