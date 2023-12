PS, BE e JPP defendem apoio anual de 1.200 euros para idosos com baixos rendimentos

A Assembleia Legislativa da Madeira está a discutir, na manhã desta quarta-feira, um projecto de decreto do Bloco de Esquerda e dois projectos de resolução do PS e do JPP que pedem uma actualização do Complemento Regional para Idosos para 1.200 euros anuais.

Sérgio Gonçalves (PS) argumentou que a mencionada actualização é necessária devido ao “notório aumento do custo de vida”. Roberto Almada (BE) pediu um alargamento da base de beneficiários do Complemento Regional para Idosos. Já Lina Pereira (JPP) defendeu uma desburocratização do processo de candidatura àquele apoio.