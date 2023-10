Consumo de cimento aumenta 0,7% até Agosto para 2,62 milhões de toneladas

O consumo de cimento no mercado nacional subiu 0,7% nos primeiros oito meses, em termos homólogos, para 2,62 milhões de toneladas, segundo dados da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), hoje divulgados.

"No setor da construção, de acordo com os indicadores setoriais disponíveis, assiste-se a um expressivo crescimento no mercado das obras públicas e a um abrandamento ao nível do mercado imobiliário", apontou a associação, em comunicado.

Nos primeiros oito meses do ano, o volume total de concursos de empreitadas de obras públicas promovidos registou um expressivo aumento de 77,3%, em termos homólogos acumulados.

Já o total dos contratos de empreitadas de obras públicas, celebrados naquele período, e objeto de reporte no Portal Base até 15 de setembro, registou uma subida de 34,2%, em termos de variação homóloga temporalmente comparável.

No sentido contrário, relativamente ao mercado imobiliário, de acordo com os dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, no segundo trimestre do ano, observou-se uma redução das transações de alojamentos de 22,9%, em número, e de 16,7%, em valor, face ao mesmo período de 2022, "facto a que não será alheia a rápida subida das taxas de juro, ocorrida neste ano, que teve por consequência um aumento do custo financiamento", apontou a AICCOPN.

Relativamente ao licenciamento municipal, registou-se uma descida de 2,5% na área licenciada em edifícios habitacionais e uma subida de 8% na área para edifícios não residenciais, nos primeiros sete meses de 2023, face a igual período do ano anterior.

Já no que respeita ao número de fogos licenciados em construções novas, verificou-se, no mesmo período, um crescimento de 1,5%, para um total de 18.973 alojamentos.