Município de Velas espera que Jornadas Atlânticas de Turismo sirvam para "aprendizagem"

O presidente da Câmara de Velas, Açores, espera que as primeiras Jornadas Atlânticas de Turismo, realizadas no âmbito da geminação com os municípios do Sal (Cabo Verde) e Porto Santo (Madeira) sirvam para "aprendizagem" e "troca de experiências".

O autarca Luís Silveira referiu aos jornalistas, no primeiro dia dos trabalhos, que decorrem no Auditório Municipal de Velas, na ilha de São Jorge, que as três autarquias envolvidas esperam que as jornadas sejam "um fórum de aprendizagem, de troca de experiências".

No caso dos Açores, um destino turístico mais recente, o autarca deseja que tenha "essa aprendizagem" com destinos como Cabo Verde e Madeira que trabalham o turismo "há muitos anos", sublinhado que as ilhas do Sal e Porto Santo têm o turismo como "setor principal".

"Mas, no fundo, é que estes três arquipélagos, que estas três ilhas, que estes três concelhos possam beber informação, possam partilhar ideias, possam partilhar aprendizagens e [que] daqui saiamos todos mais fortes para continuar a trabalhar aquilo que é o destino [turístico] destes três arquipélagos", declarou.

Observou ainda que o turismo nos Açores "está em crescimento ascendente", como também acontece na ilha de São Jorge, e o setor "tem cada vez mais impacto" na economia ao nível da geração de riqueza e de postos de trabalho.

Na vila de Velas, em São Jorge, Açores, começaram hoje as primeiras Jornadas Atlânticas de Turismo, realizadas pela câmara no âmbito da geminação com os municípios do Sal (Cabo Verde) e Porto Santo (Madeira).

Os três municípios realizaram um encontro naquela vila, em 2022, para comemoração dos 30 anos de geminação e, na ocasião, foi decidido realizar as jornadas, de forma rotativa.

Em 2024, decorrerão na ilha do Sal e em 2025 na ilha do Porto Santo.

As jornadas, com cerca de 120 inscritos, decorrem até domingo e incluem, entre outros momentos, os debates "Oferta Turística/Alojamento", "Atividades Turísticas e a sua Sustentabilidade Ambiental e Económica" e "Promoção (Marketing) e Mobilidade/Transportes".

Serão também realizadas 'fam trips' (viagens de familiarização) a diversos pontos turísticos da ilha de São Jorge e haverá espetáculos culturais com grupos musicais dos três municípios envolvidos.