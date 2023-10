Rússia anuncia chegada do 1º navio da China através da rota marítima do Ártico

A Rússia anunciou hoje a chegada do primeiro navio proveniente da China pela "Rota do mar do Norte", que liga a Ásia à Europa através do Ártico, uma das grandes esperanças de Moscovo para desenvolver o seu comércio internacional.

"Hoje, o primeiro navio chegou à região de Kaliningrado através da Rota do Mar do Norte", declarou ao Telegram o governador regional Anton Alikhanov.

O governador não especificou, todavia, qual era a carga do navio.

As fotografias divulgadas pelo funcionário russo mostram um navio porta-contentores chamado NEWNEW POLAR BEAR.

Segundo Alikhanov, o navio partiu de Xangai via Arkhanguelsk (Extremo Norte da Rússia), antes de chegar a Baltiïsk, na região de Kaliningrado, um enclave russo às portas da União Europeia.

O destino final é São Petersburgo (noroeste), a antiga capital imperial da Rússia, disse Alikhanov.

As empresas de transporte estão a planear tornar esta rota, também conhecida como Passagem do Nordeste, disponível numa base permanente: "será mais barata e mais rápida do que através do Canal do Suez", afirmou.

Moscovo espera que esta rota ártica, que se tornou mais viável graças ao aquecimento global e ao degelo, possa, no futuro, competir com o Canal do Suez, nomeadamente no comércio de hidrocarbonetos.

Durante anos, a Rússia construiu infraestruturas portuárias, instalações de gás natural liquefeito e quebra-gelos.

Mas a navegação nas condições extremas do Ártico continua a ser um grande desafio, e esta rota ainda está longe de poder suplantar o Canal do Suez.

A ambição da Rússia de desenvolver o comércio através desta rota marítima adquiriu uma importância ainda maior para o Kremlin com a adoção de um grande número de medidas de sanções na sequência da sua agressão à Ucrânia, que estão a prejudicar o seu comércio.