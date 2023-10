Zelensky anuncia chegada a Granada para participar na cimeira de líderes europeus

O Presidente ucraniano anunciou hoje nas redes sociais a sua chegada a Granada para participar na cimeira de líderes da Comunidade Política Europeia e da União Europeia (UE), que se realiza no âmbito da presidência espanhola da União Europeia.

"Cheguei a Granada, Espanha, para participar na cimeira da Comunidade Política Europeia", escreveu Volodymyr Zelensky, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

O Presidente ucraniano acrescentou que o objetivo "é garantir a segurança e a estabilidade" da Europa.

Perto de 50 líderes de países da Europa reúnem-se hoje em Granada para debater o futuro do continente em mais uma cimeira da Comunidade Política Europeia, um fórum criado em 2022, após a invasão russa da Ucrânia.

O encontro é organizado pela presidência espanhola do Conselho da UE, que decorre durante o segundo semestre deste ano, e ocorre na véspera de uma reunião informal, também em Granada, do Conselho Europeu, onde têm assento os líderes dos 27 países do bloco comunitário.

Os dois encontros pretendem ser "o grande marco" da presidência espanhola e têm "um fio condutor comum", disseram fontes do Governo de Madrid.

A presidência espanhola da UE não tinha confirmado nem desmentido a presença do Presidente da Ucrânia, invocando questões de segurança para não comentar esta possibilidade.

A Ucrânia é um dos países da CPE e, como outros Estados desta comunidade, é um candidato formal a entrar na UE.