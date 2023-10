"PSD e PAN escondem acordo escrito" é destaque na imprensa nacional

Bom dia. Caos nas urgências, 'concertação' na banca pelos créditos, justiça não concorda em proibir álcool a condutores apanhados, jogo online em alta e salário mínimo deve continuar a crescer, além do acordo que PSD e PAN parecem querer manter secreto, são alguns dos destaques da imprensa nacional desta sexta-feira, 6 de Outubro de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Médico recusa atender idoso na urgência"

- "Homem de 88 anos estava inconsciente. Hospital abre inquérito"

- "Bombeiros de Santarém revoltados"

- "Marcelo no 5 de outubro - 'Mudam a bem ou mudarão a mal'"

- "Banco de Portugal: Empréstimo da casa com juros altos mais um ano"

- "Sporting 1 - Atalanta 2: Ambição europeia bate no poste"

- "Leão dá a primeira parte de avanço e italianos aproveitam"

- "Benfica: Di Maria fora de combate"

- "FC Porto: Conceição segira Baró"

- "Terror em Kharkiv: Missil russo mata 51 civis"

- "Zelensky aceita convite para vir a Portugal"

- "Crime bárbaro: Esconde bebé no lixo e deixa-o morrer asfixiado"

- "Vaticano: Papa Francisco pode abdicar depois do Sínodo"

- "Mulher assassinada: Família espera há um ano corpo para fazer funeral"

No semanário Expresso:

- "Caos nas Urgências abre divisão no PS"

- "'Estou na reserva'. Passos já avalia regresso"

- "Jon Fosse. Desta vez, o favorito levou o Nobel"

- "Subida da água do mar duplicou na última década"

- "Europa vende espionagem de telemóveis a ditaduras"

- "Voltámos a Lampedusa 10 anos depois"

- "Igrejas evangélicas investigadas por tráfico humano"

- "Ex-chairman da TAP admite processar o Estado"

- "Pais já pagam a explicadores para compensar falta de docentes"

- "Portugueses não aceitam baixar impostos à custa do défice"

- "Governo e patrões sob pressão para novo acordo"

- "O ministro sou eu: se mandasse nas Finanças, que medida incluía no OE?"

- "O que vai mexer no seu bolso. Destacável especial de 16 páginas sobre o OE na próxima edição"

- "Nova SIC Notícias"

- "Filiações duvidosas entre socialistas"

- "Despedida dos tribunais"

- "Greve nas escolas"

- "Avisos de Marcelo"

No semanário Nascer do Sol:

- "PSD e PAN escondem acordo escrito"

- "Santana Lopes. 'Montenegro tem de fazer uma coligação pré-eleitoral com o CDS e a IL se quer ganhar ao PS'"

- "André Ventura. 'Augusto Santos Silva é o maior patife da República'"

- "OE2024. Espanha aplaude medidas de Costa contra estrangeiros ricos"

- "Luís Filipe Pereira. 'Portugal está mais pobre após oito anos de Governo PS'"

- "Sínodo. Papa Francisco não deixa alemães falarem sozinhos"

- "Charles Michel. 'A Rússia traiu o povo arménio'"

- "James Arthur. 'Há demasiados miúdos ricos na música'"

- "Danielle Steel. Mil milhões de livros vendidos e uma vida de filme"

- "País positivo. Farmacêuticos pela saúde/ Saúde sexual e reprodutiva/ Doenças raras"

- "Casamento (quase) Real em Mafra. Marcelo presente, Costa justifica ausência. Moedas, Durão, Passos e Portas entre os mil convidados"

No Público:

- "Parecer diz que bancos que trocaram dados sobre créditos violaram lei"

- "Marcelo no 5 de outubro. 'As instituições internacionais, ou domésticas, mudarão a bem ou a mal'"

- "Professores. Hoje há greve nas escolas e outras podem estar a caminho"

- "Entrevista. Em 20 anos, já houve 'alterações significativas do clima'. José Guerreiro, novo presidente do IPMA, aposta na investigação que sirva de apoio aos decisores políticos"

- "Substituto do Sicad. A três meses de abrir, instituto da droga ainda não tem lei"

- "Guerra da Ucrânia. Ataque russo a café de aldeia fez mais de 50 mortos"

- "OE2024. IRS e função pública num frente-a-frente"

- "Nobel da Literatura. Jon Fosse, um escritor em busca do indizível"

- "Salman Rushdie. 'Os tiranos sempre tiveram um medo adulador dos poetas'"

No Jornal de Notícias:

- "Tribunal considera ilegítimo proibir álcool como sanção a condutores"

- "Congelação de óvulos atrai estrangeiras a Portugal"

- "Sporting 1-2 Atalanta. Italianos infligem primeira derrota a leões sem garra"

- "Polémica. Direita cola-se à ideia de Moedas de celebrar o 25 de Novembro"

- "Nobel da Literatura. Norueguês Jon Fosse distinguido por obra extensa e eclética"

- "Ucrânia. Zelensky aceita convite de Marcelo para visita"

- "Gaia. IPSS dá ajuda alimentar a mais de cem famílias"

- "Barcelos. Associações contestam falta de uso do novo canil e gatil"

No Diário de Notícias:

- "Adesão ao jogo 'online' sobe apostas para sete mil milhões até junho"

- "5 de outubro. Palavra de ordem: reformar. Marcelo apela a mudanças 'a bem' antes que sejam feitas 'a mal'"

- "Ivone Rocha, presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável. 'Gostaria que se implementasse a fiscalidade verde e que não se circunscreva aos combustíveis'"

- "Michael Ignatieff, intelectual canadiano, ex-líder do Partido Liberal. 'Foi ingénuo pensar que a China se democratizaria com a globalização'"

- "Zelensky vem a Portugal. Pormenores mantidos em segredo"

- "Londres. Entre o animal e o humano: os reinos reveladores de Paula Rego"

- "Liga Europa. Sporting é derrotado em casa (1-2) pela Atalanta"

- "Literatura. Jon Fosse, o Nobel que prefere a Humanidade às personagens"

No Negócios:

- "Governo negoceia salário mínimo nos 820 euros"

- "A reforma não pode esperar. Rita Piçarra foi diretora financeira da Microsoft e aposentou-se aos 44 anos"

- "Política. Marcelo quer menor inércia e reclama mais reformas"

- "Finanças. Mesmo sem cativações, a despesa retida subiu"

- "Turismo. Alemães da TUI procuram hotéis em Portugal"

- "Investimento. Italianos criam fundo de carros clássicos"

No Jornal Económico:

- "CIP rejeita assinar novo acordo de rendimentos"

- "Fim de IRS especial para residentes não habituais leva a fuga de investidores"

- "CEO da Altice defende consolidação nas 'telecom' europeias"

- "Novobanco tem três propostas por terreno das Amoreiras"

- "Francisco Calheiros. Presidente da Confederação do Turismo de Portugal: 'Não entendo como não se considera o Montijo uma solução imediata!"

- "Escolha do Consumidor alarga internacionalização com entrada em Angola e Moçambique"

- "Transavia descola da pandemia, mas há nuvens sobre Amesterdão. Leia a entrevista com o CEO"

- "Saiba tudo sobre a grande conferência do sétimo aniversário do JE"

No A Bola:

- "Tortura e queda"

- "Atalanta asfixiou na primeira parte e o Sporting não recuperou"

- "'Sei que há tolerância zero. No final faremos as contas' - Ruben Amorim"

- "Substituições e reação da equipa ainda fizeram sonhar, mas não evitaram primeira derrota da época"

- "Sturm Graz bate Raków no outro jogo do grupo D, leões seguem em segundo"

- "Benfica: A outra face de Robert Schmidt"

- "Como o alemão geriu os casos no balneário"

- "FC Porto: Zé Pedro à beira da estreia como titular"

- "Voleibol: Benfica conquista a 11.ª supertaça"

No Record:

- "Reação foi ao ferro - Sporting 1 - Atalanta 2"

- "Grande segunda parte não impede primeira derrota"

- "Catamo atirou ao poste logo a seguir ao golo de Gyokeres"

- "Amotim: 'Estamos em primeiro na Liga, não faremos drama disto"

- "Coates: 'Tivemos 45 minutos maus e isso fez diferença"

- "Di Maria fora da seleção"

- "Lesão obriga a paragem de algumas semanas"

- "Musa assinala 50 partidas: 'Penso que estou a fazer um bom trabalho'"

- "Voleibol: Supertaça para a Luz"

- "FC Porto: Baró perdoado"

- "Balneário e adeptos ao lado do médio"

- "Dragões sofreram golos em 9 dos 10 encontros da época"

- "Mundial 2023: Argentina quer mais jogos e Marrocos... a final"

E no O Jogo:

- "Leão acordou tarde"

- "Primeira parte para esquecer comprometeu reação e pôs ponto final na invencibilidade"

- "Gyokeres reduziu desvantagem de penalti, mas não evitou a primeira derrota"

- "Rúben Amorim: 'Assobios? Sei que vai haver tolerância zero'"

- "FC Porto: Baró vai sair disto mais forte"

- "João Brandão treinou-o na formação e vê-o a crescer com erro cometido na Champions"

- "Zé Pedro com via aberta para o onze. Recuperação de Pepe continua complicada"

- "Benfica: Di Maria só volta com a Real Sociedad"

- "João Mário avança e Aursnes cobre vaga deixada em aberto por Bah"

- "Braga: Bruma - 'Falta apenas conquistar Martínez"

- "V. Guimarães: 'Pacheco vai mudar os jogadores'"

- "Kiki Afonso diz que o novo treinador é o ideal para unir o grupo"