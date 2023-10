Protestos na Habitação dominam imprensa nacional

Sem surpresa, as manifestações pelo direito à habitação que ocorreram no sábado, marcam as primeiras páginas dos jornais de hoje, com o Diário de Notícias a destacar "Milhares em protestos e Marcelo quer mais: 'São por uma boa causa'". O Público escreve que "O direito à habitação ocupou as cidades que o expulsam".

O mesmo matutino faz manchete com o Ensino Superior, depois de terem sido divulgados os resultados da 3.ª fase de acesso este fim de semana. Segundo o Público, há mais 10 mil estudantes do que há um ano a pedir bolsa de estudo, ou seja, são actualmente mais de 90 mil os pedidos.

Já o Correio da Manhã noticia hoje que a "Corrupção na Defesa paga casa de luxo na Comporta", a propósito da operação Tempestade Perfeita.

Nos desportivos, domina Sporting depois do triunfo, por 2-3, sobre o Farense, no Estádio de São Luís, que deixa os 'leões' isolados na liderança da I Liga, à sétima jornada.

Confira abaixo os títulos dos jornais de hoje

Público

- "Há mais 10 mil estudantes do superior que há um ano a pedir bolsa de estudo"

- "Protestos: O direito à habitação ocupou as cidades que o expulsam"

- "Amazónia: Manaus, retrato de uma capital orgulhosa e improvável"

- "Design: Sete décadas depois, os Eames continuam em moda"

- "Inimputáveis: A incrível história de Vicente, o homem que fez da prisão a sua casa"

- "Professores: PSD quer todo o tempo de serviço pago em cinco anos"

- "Saúde: ADSE prepara-se para assumir gastos de mais 200 mil pessoas"

- "Reportagem: A nova vida das escolas que dizem 'não' aos telemóveis"

Diário de Notícias

- "Habitação. Milhares em protestos e Marcelo quer mais: 'São por uma boa causa'"

- "Dynamic Messenger 2023: NATO treina guerra dos drones. Portugal na linha da frente"

- "Prova de Vida: Fernando Melão, um tempo de Excesso"

- "Cáucaso: Êxodo do Nagorno-Karabakh chega ao fim, crise arménia está a começar"

- "BCE: Portugal carrega das maiores dívidas da UE por causa dos apoios à banca"

Correio da Manhã

- "'Operação tempestade perfeita' Corrupção na Defesa paga casa de luxo na Comporta"

- "Suspeito de comprar imóveis com 'luvas' das obras do Hospital Militar"

- "Recusa de horas extras nos hospitais afeta um milhão de utentes"

- "Farense 2 -- Sporting 3. Gyokeres dá liderança a leão. Penálti polémico desempatou"

- "Benfica em Itália. Herói Di Maria quer estrear-se a marcar na Champions"

- "Manifestações. Milhares nas ruas contra crise na habitação"

- "Última hora. Filho de ex-jogador do Porto morre no Douro"

- "Tráfico. Juiz desmonta fachada dos rendimentos de 'Xuxa'"

- "D. Américo já é cardeal. Portugal reforça influência em Roma"

A Bola

- "Suores frios. Farense 2 -- 3 Sporting. Leões sofrem para se isolarem na liderança três anos depois"

- "Benfica. A segunda juventude de Di Maria"

- "FC Porto. Taremi confiante: 'Seremos campeões'"

- "Itália. Inter goleia com 'poker' de Lautaro Martinez antes de receção ao Benfica"

- "Mundial de Râguebi. Austrália -- Portugal 16h45"

Record

- "Gyokeres não treme. Avançado sueco bisa de penálti e resolve aos 90'"

- "Ruben Amorim. 'Tivemos tudo para ter uma noite tranquila'"

- "Farense reduzido a 10 logo aos 18 minutos"

- "Leão chegou aos 2-0 mas Mattheus Oliveira empatou com dois livres"

- "Coates saiu com lesão muscular e falha Atalanta"

- "Benfica. Podem ser ambos titulares em Milão. Dupla Neres-Di Maria para repetir"

- "V. Guimarães. Conselho vitoriano demite-se em bloco"

- "FC Porto. Por causa da imagem de circo árbitros fazem queixa de Pepe"

- "David Carmo assume defesa na liderança"

O Jogo

- "Gyokeres agarra o trono"

- "Leões isolam-se na liderança pela primeira vez desde 2021"

- "Sueco bisou de penálti e anulou reação dos algarvios reduzidos a dez desde os 18'"

- "Tribunal unânime: segundo amarelo perdoado a Hjulmand e grande penalidade sob Edwards mal assinalada"

- "Ruben Amorim: 'Sofremos porque quisemos fazer tudo à pressa'"

- "José Mota critica arbitragem de Luis Godinho: 'É incrível'"

- "FC Porto. José Carvalho Araújo treinou o central que se estreou no clássico. 'Zé Pedro é como Cannavaro'. 'Vale pelo posicionamento, leitura de jogo e força nos duelos'"

- "Benfica. No melhor arranque da carreira já abriu o marcador quatro vezes. Di Maria, força de desbloqueio"

- "Boavista -- Famalicão 2-2. Pantera deixa escapar a presa"