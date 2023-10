Três médicos mortos a tiro no Rio de Janeiro

Três médicos foram mortos a tiro e um quarto ficou ferido na quarta-feira num bar de praia da cidade brasileira do Rio de Janeiro, anunciou hoje a polícia local.

Segundo as imagens das câmaras de segurança, um grupo de homens armados saiu de um veículo branco, foi até a mesa onde estavam os médicos e disparou vários tiros contra eles.

O ataque ocorreu numa barraca de praia localizada numa área nobre do bairro Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, cidade mais turística do Brasil, segundo uma nota das autoridades.

O Presidente brasileiro, Luis Inácio Lula da Silva, lamentou o crime e prestou solidariedade às famílias das vítimas.

"Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira. As vítimas estavam na cidade para um Congresso Internacional de Ortopedia", disse.

O chefe de Estado manifestou na rede social X (antigo Twitter) "solidariedade aos familiares dos médicos", referindo que a Polícia Federal, "sob determinação do ministro Flávio Dino, está a acompanhar o caso".

O ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, também comentou o caso nas redes sociais.

"Sobre a execução dos médicos, conversei agora com o governador do Rio, Cláudio Castro. A Polícia Civil já está a realizar diligências investigatórias. A Polícia Federal também. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, irá ao Rio de Janeiro e reunir-se-á com a direção da Polícia Federal e com o governo do Estado (...) Reitero a minha solidariedade aos familiares de todas as vítimas", escreveu o ministro na rede social X.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e considera que pode tratar-se de uma execução, já que os suspeitos atiraram pelo menos vinte vezes contra as vítimas.

Segundo os média locais, os médicos estavam na capital fluminense para participar num congresso internacional de ortopedia.

Um dos falecidos, Diego Ralf de Souza Bomfim, é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), de esquerda.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram três dos médicos mortos e um quarto ferido, que foi levado para um hospital da região, segundo a Polícia Militar.

Os agentes iniciaram uma série de buscas para tentar localizar os suspeitos, mas não conseguiram descobrir o paradeiro de nenhum deles.

"A vigilância na região foi reforçada. A área foi isolada e o local preservado para perícia da Delegacia de Homicídios", concluiu a polícia do Rio de Janeiro.