Reino Unido diz que Rússia pode custear guerra em 2024 "à custa da economia em geral"

Os serviços secretos britânicos acreditam que a Rússia vai conseguir custear a guerra na Ucrânia durante o próximo ano, apesar do impacto macroeconómico que representa, segundo uma análise feita a documentos do ministério russo das Finanças.

Os documentos revelam que a despesa russa com a defesa representará 30% do total da despesa pública até 2024 e que o ministério propõe um orçamento para esta área de cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB).

Apesar do aumento, "é muito possível que a Rússia consiga suportar este nível de defesa até 2024, mas à custa da economia em geral", afirmou o Ministério da Defesa do Reino Unido na sua conta da rede social X.

Londres considera ainda que estes números confirmam que a Rússia "está a preparar-se para continuar a guerra na Ucrânia durante vários anos", uma vez que o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, deu a entender que o país estava preparado para prolongar o conflito até 2025.