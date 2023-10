Pelo menos três mortos em tiroteio num centro comercial na Tailândia

Pelo menos três pessoas morreram e quatro ficaram feridas hoje num tiroteio que aconteceu num grande centro comercial de Banguecoque, declararam os serviços de urgência tailandês.

"O agressor foi detido. A situação já voltou à calma", declarou o primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, na televisão tailandesa, segundo a agência de notícias AFP.

De acordo com a agência de notícias EFE, o incidente, que teve início por volta das 16:30, no horário local (09:30 em Lisboa), terminou menos de uma hora depois com a detenção do agressor, que segundo os meios de comunicação locais é um menor.

Centenas de pessoas deixaram o prédio, localizado no centro da capital tailandesa, segundo um jornalista da AFP no local. Vídeos nas redes sociais mostram cenas de pânico.

Siam Paragon é um dos principais centros comerciais de Banguecoque, popular entre moradores e turistas de todo o mundo.

Este incidente acontece quase um ano depois do maior assassínio em massa da história moderna da Tailândia, na província de Nong Bua Lam Phu (nordeste).

Um ex-polícia matou 36 pessoas, a maioria crianças com menos de cinco anos, num ataque -- com armas de fogo e facas - que durou mais de três horas.

Estes ataques com armas de fogo fazem vítimas todas as semanas na Tailândia.

Em 2017, o país tinha cerca de dez milhões de armas de fogo, quase metade das quais [quatro milhões] não estavam registadas junto das autoridades, segundo o Small Arms Survey, um programa de investigação suíço.

Em 2020, um assassínio num centro comercial em Nakhon Ratchasima deixou 29 mortos.