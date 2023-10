Cerca de 170 reservistas israelitas partem do Brasil para ajudar na guerra

Cerca de 170 reservistas israelitas estacionados em diferentes pontos da América Latina deixaram na hoje a cidade brasileira de São Paulo para ajudar o seu país na guerra contra o Hamas.

O grupo, convocado para o serviço militar em plena ofensiva contra o Hamas, embarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Tel Aviv num "voo especial financiado pela comunidade judaica" de São Paulo, segundo a embaixada de Israel no Brasil.

Na terça-feira, um voo com outros 254 israelitas partiu da capital peruana de Lima com o objetivo de cumprir o apelo do Governo israelita para que 300 mil reservistas enfrentem os ataques lançados pelo Hamas, o movimento islamita que Governa a Faixa de Gaza desde 2007.

O grupo islamita Hamas lançou no sábado passado um ataque surpresa contra Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Os ataques já provocaram milhares de mortos e feridos nos dois territórios.