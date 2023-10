Jornais sem qualquer menção nas primeiras páginas aos fogos da Madeira

Bom dia. Estas são as principais notícias em destaque nas páginas dos jornais nacionais, diários e semanários, generalistas ou especializados, denotando-se nenhuma referência aos fogos que assolaram a Madeira, nomeadamente ontem e que se prolongaram pela madrugada.

No semanário Expresso:

- "Nova frente de guerra às portas do Líbano"

- "OE 2024: 'É um erro gastar excedentes com a reivindicação do momento'. Fernando Medina em entrevista diz também que o problema do SNS não é falta de dinheiro"

- "Fundo Medina para excedente orçamental vai ter força de lei"

- "Apoio às rendas vai custar Euro250 milhões"

- "Dívida com a sétima maior redução mundial"

- "Só em outubro já houve nove mortes nas praias"

- "Marta Temido: 'Gostava de ser autarca'. Ex-ministra assume disponibilidade para Lisboa e diz que PS precisa de se reaproximar das pessoas"

- "Investimento público na Ciência está ao nível de 1991"

- "Falta (quase) tudo nos centros de saúde"

- "Ferro avisa Marcelo sobre dissolução"

- "Rock in Rio muda"

No semanário Nascer do Sol:

- "O pior ataque ao povo judeu desde o Holocausto"

- "Português obrigado a abandonar kibutz: 'Estão a chegar judeus de todo o mundo para ajudar Israel'"

- "Gouveia e Melo atacado na Marinha"

- "Montenegro abre porta à coligação pré-eleitoral"

- "Em conversa com Manuel Monteiro: Marcelo critica 'esvaziamento' de Ministérios"

- "OE 2024. Menos IRS, mais impostos indiretos"

- "Ferreira Machado: 'Este Orçamento dá com uma mão e tira com a outra'"

- "José Fragata. Dez propostas urgentes para salvar o SNS"

- "Luís Carvalho. Moda com assinatura portuguesa"

- "Prémio Nobel. Do invisível ao indizível"

- "Portugal amanhã. O futuro da ferrovia: Bitola ibérica ou europeia?"

No Correio da Manhã:

- "Aumento mínimo de 1,75 euros/dia na função pública. Veja a tabela salarial dos trabalhadores do Estado"

- "Ultimato de Israel. Fim do cerco depende da libertação de reféns"

- "Ministro oferece até mais 52% nos salários aos médicos"

- "Portugal-Eslováquia. 'Neves nasceu para jogar na seleção', diz Martínez"

- "Benfica. Schmidt prepara 'finais' com Real Sociedad"

- "Sporting. St Juste decide venda de Diomande"

- "FC Porto. Zé Pedro, o Ás na manga de Sérgio Conceição"

- "Desaparecida. Pai diz que filha ia encontrar-se com namorado"

- "Braga. Novo clube erótico agita cidade dos arcebispos"

- "Custo de vida. Governo admite subida dos preços da energia"

No Público:

- "Governo avalia apoio direto às famílias para compensar subida no valor das rendas"

- "Mais de 112 mil israelitas pediram para ser cidadãos portugueses"

- "Médio Oriente. EUA sugerem contenção a Israel e mundo árabe vai a teste"

- "Eleições na Polónia. Mulheres não querem ser 'máquinas de fazer filhos'"

- "Urgências do SNS. 35 horas e 500 euros para os médicos não travam greve"

- "Sara Correia. O fado dela é do povo, é de Chelas"

No Jornal de Notícias:

- "Marido infiel condenado a indemnizar ex-mulher"

- "Estado negoceia preços de sensores que melhoram vida dos diabéticos"

- "Metro do Porto. A luz ao fundo do túnel no coração dos Aliados"

- "Euro 2024. Portugal em busca de uma série imaculada"

- "Liga. Talento no relvado não se mede aos palmos"

- "Saúde. Pizarro dá mais 1417 a jovens médicos"

- "Guerra. Crianças vítimas da resposta de Israel"

No Diário de Notícias:

- "Lei de Metadados. PJ defende regime específico para a segurança nacional"

- "João Vieira Lopes. Entrevista DN-TSF ao presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal: 'Quem vai sofrer o efeito duplo da baixa do IRS e do peso dos impostos indiretos é a classe média'"

- "Cerco a Gaza. Palestinianos não têm saída e ONU alerta para situação terrível"

- "Tecnologia. Andamos com a família Google nas mãos"

- "Empresas. Microcrédito financiou empreendedorismo em 36,4 milhões desde 2011"

- "Lusofonia. Nasce em Coimbra casa para celebrar a língua portuguesa e falar de temas 'desconfortáveis'"

- "Cinemas. José Condessa, o 'chico' Almodóvar"

No Negócios:

- "Almofada das pensões vai ter mais de 50% em dívida pública"

- "Alemães só vão assumir Efacec quando bancos derem crédito"

- "Produtos alimentares estão ainda 24% mais caros do que em 2021"

- "Ikea tem vendas recorde sem ajuda da inflação"

- "Entrevista a Agustín Cocola-Gant: 'Hoje em dia, já não se compra uma casa a trabalhar'"

No Jornal Económico:

- "Bancos perdoam 34,2 milhões para Efacec ser vendida"

- "Venda de camisolas no Sporting dispara 70% à boleia do 'equipamento CR7'"

- "Et cetera. 'Perdemos humanidade nos negócios com tanta linguagem de eficiência'"

- "Companhia 'low cost' EasyJet une-se às críticas da Ryanair sobre subida das taxas aeroportuárias"

- "Previsões da OPEP: petróleo e outros combustíveis fósseis vão continuar a dominar o mundo"

- "'Se olharmos só para a indústria, já estamos em recessão profunda' [Mozamil Afzar, do EFG Asset Management]"

- "Jornal Económico e EY promovem conferência sobre Orçamento no dia 17"

- "Conheça as medidas que vão ter impacto nas empresas e nas famílias em 2024"

- "IRS: Veja as tabelas com as simulações para o imposto a pagar no próximo ano"

No O Jogo:

- "Portugal-Eslováquia. Ronaldo aponta à história. Em caso de triunfo das quinas, CR7 garante sexta presença num Euro. Uma marca inédita"

- "FC Porto. Exploração comercial do dragão negociada com empresa dos EUA"

- "Benfica. 'Mostrou a todos por que razão foi contratado', técnico de guarda-redes da seleção ucraniana deposita fé em Trubin"

- "Sporting. Trincão acelera nas folgas"

- "Braga. Djaló mimado em Bilbau"

No A Bola:

- "Portugal-Eslováquia. Lixo com ela.! Já lá vão os tempos da calculadora. Seleção pode bater hoje recorde de fases de apuramento"

- "Benfica. Di María recupera a pensar na Champions"

- "Benfica. Bah pode voltar na Taça de Portugal"

- "Sporting. Trincão abdica de folgas para tratar lesão"

- "FC Porto. Veron é investimento superior a 10 milhões sem retorno desportivo"

- "NBA. Neemias Queta brilha no segundo jogo pelos Celtics"

- "Râguebi. Sébastien Bertrank é o novo selecionador"

E no Record:

- "Benfica. João Neves quer aumento. Tem o salário mais baixo dos titulares"

- "Os Lobos vieram ao Record. Heróis do Mundial fizeram visita"

- "Portugal-Eslováquia. Geração turbo. Apuramento mais rápido de sempre está à vista"

- "Sporting. Amorim para a história. A um triunfo de igualar Paulo Bento"

- "FC Porto. 'Quero que o banco acabe, depressa', Grujic desiludido"