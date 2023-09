Imprensa nacional destaca campanha da Iniciativa Liberal na Madeira

No âmbito da campanha para as eleições legislativas regionais, o Diário de Notícias traz na edição impressa desta terça-feira, 19 de Setembro, um dia com o líder da IL. "O 'Rochinha das feiras' no bailinho da Madeira", escreve o matutino na capa.

Veja a capa:

Conheça os restantes destaques deste matutino:

- "Professores e alunos querem recuo nos manuais digitais"

- "EUA e Irão trocam prisioneiros num teste ao diálogo sobre nuclear"

- "Parlamento: Censura do Chega. A votação para quem tem saudades da geringonça"

- "Portugal 2030: Indústrias estratégicas com 90 milhões para formação, sem quebra de vendas"

- "Brasil: 'A remodelação ministerial de Lula? É assim que as democracias morrem', afirma Carlos Siqueira, presidente do PSB"

- "Desporto: Operação da PJ desmantela o maior laboratório de 'doping' em Portugal"

- "Alexandra Serra [administradora-executiva da Águas de Portugal]: 'Portugal não terá nesta década problemas de disponibilidade de água para consumo humano'"

- "Cinema em estreias: Hora de ponta no 'streaming'"

Saiba ainda o que dizem os outros jornais nacionais:

Correio da Manhã:

- "Caçado pela PJ. Funcionário do Benfica em rede de 'doping'"

- "Informático é cabecilha de grupo que produz e distribui produtos anabolizantes"

- "Clóvis entregou-se à justiça. Suspeito de crime despreza família da vítima"

- "Imposto escondido. Taxa de carbono agrava combustíveis"

- "Shakhtar-FC Porto. Champions. Dragões em crise do sétimo ano"

- "Liga milionária. Di María quer mostrar classe"

- "Gyokeres. Locomotiva sueca no leão"

- "João Moura acusado de maus-tratos a cães falta a julgamento"

- "Educação. Aulas arrancam com protesto nas escolas"

- "Defesa. Ministra confia em secretário arguido"

- "Cadeias. Amnistia do papa tira 408 das prisões"

Público:

- "Cerca de 100 mil portugueses têm problemas de jogo com a 'raspadinha'"

- "Ferrovia: Com menos 460km, Portugal é o terceiro país europeu que mais perdeu"

- "Retenção de IRS: Fisco não sabe quem beneficiou de alívio 'criado' por Medina"

- "Forças Armadas: Ideia de aceitar estrangeiros ganha força entre o PS"

- "Gripe: Utentes do SNS deviam receber SMS a alertar para vacinação"

- "ONU: Mundo reúne-se em Nova Iorque em busca da confiança perdida"

- "Pedro Sobrado: Nova empresa de gestão de museus e monumentos 'terá de ter ambição estratégica'"

- "Temperatura do oceano: Ondas de calor marinhas são mais intensas onde há mais vida do que à superfície"

Jornal de Notícias:

- "Creches municipais ficam sem isenção das mensalidades"

- "A luta continua, a instabilidade nas escolas também"

- "Dragões com ganas de vencer guerreiros ucranianos"

- "Arbitragem: Desconto de tempo nos jogos dos três grandes caiu"

- "Liga: Boavista sem derrotas crava garras na liderança"

- "PJ desmantela megalaboratório de 'doping' gerido por informático"

- "Matosinhos: Vício das drogas trocado pelo álcool"

- "Minho: Atrasos nos comboios geram reclamações"

- "Amnistia: Mais de 400 prisioneiros já foram libertados este mês"

- "Espanha: Resgate de imigrantes no mar atinge recorde"

Inevitável:

- "Irracional: Quando os animais são nossos amigos"

Negócios:

- "Aumentos de 8% a administrativos sem direito a benefício de IRC"

- "Joana Vasconcelos perde disputa de 1,5 milhões com o Fisco"

- "Moção de censura marca regresso de António Costa ao parlamento"

- "Sócio da Sonae no Brasil anda às compras em Portugal"

- "Brent mantém preços dos combustíveis sob pressão"

- "Refinaria: Galp investe 128 milhões durante paragens de Sines"

- "Radar África: Fim da moratória chinesa aperta contas de Angola"

Record:

- "Sporting. Aquela máquina. Gyokeres é fonte inesgotável de energia"

- "Hjulmand à imagem de Amorim. Pediu-lhe para jogar mais à frente"

- "Benfica. Di María em busca do golo. Nunca marcou pelas águias na Champions"

- "Shakhtar-FC Porto: 'Fico mais aziado', Sérgio contra 'críticas mal-intencionadas'"

- "Liga. Boavista-Chaves (4-1). Boavistão goleador"

- "1947-2023. Morreu Marinho Peres"

O Jogo:

- "Shakhtar-FC Porto. 'Todos o meus anos aqui foram a refazer', Conceição admite que a lesão de Marcano força mais uma reinvenção dos dragões"

- "FC Porto. João Mário e Grujic apontados ao onze"

- "Boavista-Chaves (4-1). Boavistão, sim senhor"

- "Benfica. Salzburgo. Schmidt deu-lhes asas"

- "Sporting. Hjulmand tem licença para matar"

- "Braga. Banza rema contra a maré"

- "Óbito. Marinho Peres morre aos 76 anos"

A Bola:

- "Shakhtar-FC Porto. Pela bandeira. FC Porto em ação numa Champions critica"

- "Boavista-Chaves (4-1). Boavistão líder com uma rica alma"

- "Óbito. Morreu Marinho Peres"

- "Benfica. 59 milhões para a grande montra"

- "Sporting. Ganhou corrida a 8 clubes por Gyokeres"

- "SC Braga. As diferenças abissais dos guerreiros"