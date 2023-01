Não houve totalistas no sorteio 002/2023 do Euromilhões. Assim, no sorteio da próxima terça-feira vai estar em jogo um Jackpot de 50 milhões de euros. A chave do concurso desta sexta-feira, 6 de Janeiro, é constituída pelos números 16, 31, 35, 44 e 45 e pelas estrelas 4 e 12.

Neste concurso, dois apostadores estrangeiros acertaram no segundo prémio, no valor de 342 mil euros. Em Portugal, saiu um quarto prémio, que amonta a 9 mil euros.