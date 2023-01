Nenhum dos apostadores acertou na chave vencedora do sorteio desta terça-feira, 24 de Janeiro (007/2023), do Euromilhões. Para a próxima sexta-feira, 27 de Janeiro, estará em jogo um Jackpot de 54 milhões de euros.

Nesta terça-feira, dois apostadores estrangeiros conseguiram acertar no 2.º prémio, no valor de 263 mil euros. A Portugal chegou um terceiro prémio , no valor de 30 mil euros.