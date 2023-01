Candidaturas à exportação de carne para Singapura enviadas em Fevereiro

Os estabelecimentos interessados em exportar carne de aves e ruminantes para Singapura devem manifestar o seu interesse até quarta-feira, sendo que os formulários de candidatura podem ser, posteriormente, remetidos até dia 15, anunciou a DGAV.

Segundo duas notas divulgadas pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), os estabelecimentos interessados em exportar para Singapura carne de aves de capoeira e produtos à base de carne de ave de capoeira, bem como carne e produtos à base de carne de ruminantes devem comunicar a sua manifestação de interesse "até ao dia 01 de fevereiro de 2023 para a Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região onde se encontra localizado o estabelecimento que pretende candidatar-se".

Posteriormente, os formulários de candidatura podem ser preenchidos e enviados até 15 de fevereiro.

Após a validação pelos serviços, serão remetidos para a autoridade competente de Singapura (Singapore Food Agency -- SFA).

Os formulários estão disponíveis no 'site' da DGAV, que é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.