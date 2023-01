Exército lamenta morte de militar em Santa Margarida "causada por arma de fogo"

O Exército lamentou hoje a morte de um militar no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém, adiantando que esta terá sido "causada por arma de fogo" e endereçou à família "todo o apoio e solidariedade".

Em comunicado, o ramo escreve que "é com pesar e consternação que o Exército informa da morte de um militar, causada por arma de fogo, no Campo Militar de Santa Margarida, ontem pelas 20:00, situação que está a ser investigada pelas autoridades competentes".

O ramo "lamenta profundamente o sucedido" acrescentando que se encontra a prestar apoio psicológico aos familiares do militar que morreu e aos restantes militares "que se encontravam de serviço na Unidade, através do Centro de Psicologia Aplicada do Exército".

"Neste momento de luto, dor e sofrimento para a família, amigos e para o Exército Português, o General Chefe do Estado-Maior do Exército transmite à família todo o apoio e solidariedade", lê-se.

O militar morreu no domingo à noite no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém, confirmou ainda no domingo fonte oficial do Exército à agência Lusa, depois de a informação ter sido avançada pela TVI/CNN Portugal. Na altura, o ramo indicou que a morte teria ocorrido em circunstâncias "ainda por apurar".

O ramo adiantou que estiveram presentes no local a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia Judiciária Militar (PJM).