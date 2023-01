Espanha acaba com máscara obrigatória nos transportes em Fevereiro

Espanha vai acabar com a obrigatoriedade do uso de máscara nos transportes públicos em fevereiro, atendendo à situação estável da covid-19 no país, anunciou hoje a ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias.

"Temos uma situação epidemiológica muito estável", justificou a ministra, em declarações aos jornalistas, em Madrid.

Carolina Darias explicou que a medida será levada ao Conselho de Ministros de 07 de fevereiro, depois de convocados os organismos de saúde que têm de ser ouvidos sobre esta questão.

A medida, se for aprovada em 07 de fevereiro, deverá entrar em vigor no dia seguinte.

A máscara deixará de ser obrigatória nos transportes públicos, mas vai ter de continuar a ser usada em unidades de saúde e farmácias, segundo a ministra.

Espanha é um dos poucos países europeus onde ainda é obrigatório usar máscara nos transportes públicos e, em declarações anteriores, o Governo afirmava ponderar manter essa regra até à primavera, depois do período de mais infeções respiratórias, que coincide com os meses mais frios.

No entanto, nas últimas semanas, vários peritos têm dito não se justificar já a obrigatoriedade das máscaras nos transportes, atendendo à situação estável da covid-19 verificada nos últimos meses, mesmo após o período das festas de Natal e de Ano Novo, que em anos anteriores se traduziu num aumento de infeções.