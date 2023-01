Contratualizadas seis candidaturas com 4 ME na iniciativa alimentação sustentável

O Governo anunciou hoje que foram contratualizadas seis candidaturas, com apoio de quatro milhões de euros, na iniciativa "Alimentação Sustentável" da Agenda Terra Futura, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Estando em causa um apoio de cerca de quatro milhões de euros, foram contratualizadas seis candidaturas, envolvendo dezenas de entidades e evidenciando a importância da ligação do setor à sociedade, à academia, aos agentes do território e à administração pública", indicou, em comunicado, o Ministério da Agricultura e da Alimentação.

A sessão de contratualização dos projetos decorreu em Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, e contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

As candidaturas em causa são da RedFruit4Health -- Dieta Mediterrânica: Promover a valorização e consumo de frutos vermelhos como promotores da saúde, apresentada pelo Politécnico da Guarda, a DM4you -- Potencial da Dieta Mediterrânica no aumento da qualidade de vida, apresentada pelo Instituto Politécnico de Portalegre e a Rede Nacional para a Alimentação Equilibrada e Sustentável da Food4Sustainability -- Associação para a Inovação do Alimento Sustentável.

Somam-se ainda as candidaturas da Cogumelos do "Prado ao Prato": Do tratamento de doenças do metabolismo a dieta saudável e sustentável a partir da valorização de recursos agroflorestais, apresentada pela Universidade de Coimbra, a Harvest: Valorizar a horta familiar de forma a educar para uma dieta mediterrânica, saudável e sustentável do MORE -- Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação e a CERTRA -- Desenvolvimento de cadeias de valor de cereais tradicionais para uma alimentação, apresentada pelo Instituto Politécnico de Bragança.

"Em sintonia com o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, a Agenda Terra Futura está a contribuir para a capacitação do setor, para a produção e aplicação de conhecimento e para a democratização do acesso à inovação e à tecnologia", afirmou a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, citada na mesma nota.

Maria do Céu Antunes garantiu ainda que o executivo está a trabalhar para "garantir as condições favoráveis ao crescimento sustentável do setor".

A iniciativa "Alimentação Sustentável" destina-se a incentivar a produção nacional e as cadeias curtas de abastecimento.

Através desta iniciativa pretende-se sensibilizar a população para o consumo de uma alimentação equilibrada e de produtos da época.

O montante total do PRR (16.644 milhões de euros), gerido pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal, está dividido pelas suas três dimensões estruturantes -- resiliência (11.125 milhões de euros), transição climática (3.059 milhões de euros) e transição digital (2.460 milhões de euros).

Este plano, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.