Bandeiras verdes de ‘Autarquia Familiarmente Responsável’ crescem 13%

O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) entregou na passada quinta-feira, dia 26 de Janeiro, em Coimbra, 95 bandeiras verdes de “Autarquia Familiarmente Responsável”, um número que evoluiu 13%, face às 84 entidades premiadas o ano passado, e 145 aderiram ao projeto. No evento, foi anunciado uma nova distinção a partir de 2023, das 3 medidas mais inovadoras dos últimos 3 anos. Veja a lista dos municípios distinguidos aqui.

O anúncio da nova distinção foi feito por Rosário Carneiro, membro da comissão científica do OAFR: a partir de 2023, para além da distinção das bandeiras às autarquias Familiarmente Responsáveis, o OAFR irá eleger as 3 medidas mais inovadoras, implementadas nos municípios nacionais, nos últimos 3 anos.

Nuno Moita, Representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses e também presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, referiu a importância “de haver condições para que as famílias portuguesas fiquem nos sítios onde querem viver, onde se sintam felizes e confortáveis e onde tenham qualidade de vida”.

Rita Mendes Correia, dirigente da APFN, deixou também uma palavra de agradecimento aos autarcas “não só pelo entusiasmo e participação crescente nesta iniciativa, mas sobretudo pelo trabalho que esta iniciativa demonstra, promove e revela em prol das famílias portuguesas”.

António Monteiro, Presidente da Fundação Millennium bcp, Mecenas Principal do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, fez questão em salientar que esta iniciativa “representa um claro empenho de melhorar a vida dos cidadãos através da avaliação das políticas públicas que as autarquias desenvolvem”, sublinhando que “é extraordinário o número de autarquias que aderiram e o aumento de municípios distinguidos pelo seu trabalho notável em prol das famílias”.

Com a participação da ELFAC - Confederação Europeia das Famílias Numerosas, no evento foram também entregues os diplomas aos 56 municípios portugueses que integram a Rede Europeia das Autarquias Amigas da Família. Os municípios que integram Rede Europeia de Autarquias Amigas da Família ficam integrados numa na base de dados da rede europeia e tem acesso a um conjunto de dados exclusivos de boas práticas a nível europeu.

O inquérito do Observatório

O OAFR foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar para as famílias em geral.

Tendo como Mecenas Principal a Fundação Millennium bcp, é o único Observatório que avalia políticas locais com esta abrangência: cobertura territorial e áreas avaliadas.

Coimbra lidera nos distritos com mais municípios premiados (15) e participantes (16) no inquérito do Observatório. O distrito de Lisboa está em 2º lugar com 11 distinções, seguido do distrito de Aveiro (9); Santarém (8); Braga (7) e Faro, Guarda e Porto com 6 municípios cada.

De sublinhar que seis autarquias repetem a distinção do OAFR há 14 edições: Angra do Heroísmo, Cantanhede, Torres Novas, Torres Vedras, Vila de Rei e Vila Real.

Dos 145 municípios que participaram no inquérito do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, 116 (80%) disponibilizam a Tarifa Familiar da Água às famílias; 118 (82%) Tarifa Social da Água e 116 (80%) IMI Familiar.