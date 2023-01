DECO lança campanha "Greenwashing: Não se pintem de verde! Contem as coisas como elas são"

A DECO - Associação de Defesa do Consumidor lança hoje, dia 26 de Janeiro, a campanha "Greenwashing: Não se pintem de verde! Contem as coisas como elas são" com o objetivo de capacitar os consumidores para a escolha de produtos mais sustentáveis e reconhecer a existência de alegações ambientais que são enganosas e que minam a sua confiança.

O aumento do comportamento ecologicamente consciente dos consumidores trouxe consigo uma prática conhecida como "Greenwashing". É à luz da técnica do 'Greenwashing' que uma empresa consegue afirmar que cumpre "determinadas" metas de proteção do ambiente ou que tem um "determinado" desempenho ambiental, não o fazendo na verdade.

A DECO quer informar e despertar todos os consumidores para o que é Greenwashing, também conhecido como Ecobranqueamento, como funciona e como deve ser combatido.

Siga aqui este link ara mais informações na página da DECO associada a esta campanha.