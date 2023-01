Zelensky recorda Holocausto nazi afirmando que "o ódio e a indiferença matam"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, homenageou hoje as vítimas do Holocausto afirmando que a "indiferença e o ódio matam".

Na declaração divulgada pela rede social Twitter, Zelensky não se referiu diretamente à última ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia.

"Hoje, a Ucrânia honra a memória de milhões de vítimas do Holocausto. Sabemos e recordamos que a indiferença e o ódio matam", disse Zelensky na mensagem registada em vídeo no dia em que se presta homenagem em todo o mundo às vítimas do Holocausto nazi.

Zelensky, de origem judaica, acrescentou que "é muito importante que todos saibam valorizar a vida e que demonstrem determinação".

"Eterna recordação a todas as vítimas do Holocausto", frisou.

O Chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhnyi, recordou as vítimas do regime nazi assinalando que "a História repete-se através do genocídio do povo ucraniano".

"Estamos a honrar a memória das vítimas do Holocausto, compartindo a dor do povo judeu e de todas as vítimas do terror nazi durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945)", escreveu Zaluzhnyi através do sistema digital de mensagens Telegram.

O dia 27 de janeiro foi designado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como Dia Internacional da Memória do Holocausto.

Desde 2005, a ONU realiza uma série de cerimónias que assinalam a libertação do complexo de Auschwitz-Birkenau, homenageando a memória dos mais de seis milhões de judeus mortos no Holocausto e de milhões de outras vítimas do nazismo.

O complexo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, em território polaco, foi libertado pelo Exército Vermelho da União Soviética a 25 de janeiro de 1945.

O regime nazi esteve no poder na Alemanha entre 1933 e 1945.