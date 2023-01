Testemunhas de Jeová lembram que também foram vítimas do Holocausto

No Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto que se assinala amanhã, 27 de Janeiro, é preciso recordar um facto menos conhecido: milhares de Testemunhas de Jeová foram executadas ou definharam em campos de concentração Nazis juntamente com milhões de judeus.

Embora o terror Nazi tenha visado milhões por razões de biologia, nacionalidade ou ideologia política, as Testemunhas de Jeová foram "o único grupo no Terceiro Reich a ser perseguido unicamente com base nas suas crenças religiosas", observou o Professor Robert Gerwarth.

Porque é que os Nazis odiaram um grupo cristão?

O regime Nazi classificou as Testemunhas de Jeová como "inimigos do Estado", de acordo com a historiadora Christine King, por causa da "sua própria recusa pública em aceitar até mesmo os mais pequenos elementos do [Nazismo], que não se enquadravam com a sua fé e crenças".

Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, também conhecidas como Estudantes da Bíblia, adotaram uma posição politicamente neutra baseada no seu entendimento dos ensinos de Cristo. Elas recusaram-se a fazer a continência "Heil Hitler", a participar em atos racistas e violentos ou a juntar-se ao exército alemão.

Também é digno de nota que, "nas suas publicações, elas identificavam publicamente os males do regime, incluindo o que tinha acontecido aos judeus", disse King.

Por conseguinte, as Testemunhas de Jeová estavam entre os primeiros enviados a campos de concentração e foi-lhes atribuído um símbolo único no uniforme, o triângulo roxo. Ao contrário de outros grupos de vítimas, no entanto, foi dada às Testemunhas de Jeová a possibilidade de escolherem salvar-se do terror Nazi.

Porque foi dada uma escolha às Testemunhas de Jeová?

Para o regime, fazer com que as Testemunhas transigissem nas suas convicções religiosas era uma vitória maior do que matá-las ou colocá-las em campos de concentração.

Assim, os Nazis ofereciam às Testemunhas de Jeová a oportunidade de evitarem a sua execução e de serem libertadas dos campos se assinassem uma Erklärung (emitida a partir de 1938), a comprometerem-se a renunciar à sua fé, a informar a polícia sobre outras Testemunhas de Jeová, a submeter-se totalmente ao governo e a defender a "Pátria" com uma arma na mão. Os agentes da prisão e dos campos de concentração, muitas vezes, usavam a tortura e a privação para induzir as Testemunhas de Jeová a assinar.

A esmagadora maioria não renunciou às suas convicções. Segundo o historiador Detlef Garbe, "números extremamente baixos" de Testemunhas de Jeová repudiaram a sua fé". Assim, Garbe acrescenta que "a intenção declarada dos governantes Nazis era eliminar completamente os Estudantes da Bíblia da história da Alemanha".

Tema do ano de 2023 do DILH das Nações Unidas: “Lar e Pertences”

O tema deste ano, que orienta a lembrança e a educação internacional do Holocausto, é "Lar e Pertences". As Nações Unidas explicam: "O tema destaca a humanidade das vítimas e sobreviventes do Holocausto, que tiveram as suas casas e a sensação de pertença arrancadas delas pelos perpetradores do Holocausto."

O aniversário da libertação de Auschwitz-Birkenau coincide com o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto neste dia 27 de Janeiro em 1945.

O site do Museu do Estado de Auschwitz-Birkenau comenta: "Além de breves referências, a literatura sobre o Campo de Concentração de Auschwitz não leva em conta as Testemunhas de Jeová [...]. Esses prisioneiros merecem mais atenção por causa da forma como conseguiram manter os seus princípios morais nas condições do campo."

Cerca de 4.200 foram enviadas para campos de concentração Nazis; Cerca de 1.600 foram exterminadas, 548 por execução (por exemplo, por um pelotão de fuzilamento ou decapitação), incluindo, pelo menos, 39 menores; Centenas de crianças foram arrancadas de famílias Testemunhas de Jeová e levadas para lares e reformatórios. Apenas alguns números que atestam esta realidade esquecida.