Um morto e dois feridos no ataque russo com mísseis contra Kiev

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na sequência dos disparos de mísseis russos contra Kiev, hoje de manhã, disse hoje o presidente da autarquia da capital ucraniana, Vitali Klitschko.

"Temos informações de que há um morto e dois feridos" no bairro de Golosiivsky, no sul de Kiev, disse Klitschko numa mensagem que difundiu através do sistema de mensagens Telegram.

Na última hora, a Agência France Presse dava conta de uma explosão na capital da Ucrânia acrescentando que as autoridades militares comunicaram que 15 mísseis russos tinham sido neutralizados na zona de Kiev.

O número total de mísseis russos disparados hoje contra a Ucrânia é ainda desconhecido mas, o porta-voz da Força Aérea ucraniana admitia que pelo menos 30 tinham sido lançados às primeiras horas do dia, sendo que seis (mísseis) TU-95 foram projetados da região russa de Murmansk.

A nova vaga de mísseis disparados pela Rússia contra a Ucrânia ocorre um dia depois de a Alemanha ter concordado com o envio dos blindados Leopard 2 para as forças ucranianas, provocando o forte protesto de Moscovo.

Para a Rússia, trata-se de um novo tipo de compromisso dos países ocidentes com o governo de Kiev.

Entretanto, duas centrais elétricas da região ucraniana de Odessa foram também atingidas pelo último ataque de mísseis russos, disseram em comunicado as autoridades locais.

"Duas infraestruturas de energia essenciais da região de Odessa (sul da Ucrânia) foram atingidas", disse hoje o chefe da Administração Militar local através de um comunicado.

O ataque contra Odessa não fez feridos, de acordo com os dados disponíveis nesta altura.

As autoridades locais apelaram à população civil para permanecer nos abrigos.