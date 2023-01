Porto de Lisboa bate recorde no segmento 'turnaround' e regista mais escalas em 2022

O Porto de Lisboa bateu o recorde de escalas e passageiros de cruzeiro no segmento turnaround, ou seja, nos cruzeiros que têm embarque e/ou desembarque no terminal de cruzeiros da capital portuguesa. Em 2022 ulltrapassou-se, pela primeira vez a centena de escalas em turnaroud (103) e registaram-se 88 292 mil passageiros neste segmento. Face a 2019, estes números representam crescimentos de 43% nas escalas e 21% no número de passageiros.

A Administração do Porto de Lisboa (APL) congratula-se com os resultados alcançados, que revelam uma demonstração efectiva de que o Porto de Lisboa continua a merecer a melhor atenção e o interesse por parte dos operadores de cruzeiro para embarque e desembarque dos seus navios. Carlos Correia, presidente da Administração do Porto de Lisboa

Neste contexto, refere que o Terminal de Cruzeiros de Lisboa tem sido preponderante e recorda a sua distinção como o melhor da Europa, atribuída pelo World Cruise Awards, em 2022.

Os excelentes resultados quantitativos alcançados traduzem o desenvolvimento e a valorização sustentada deste segmento de negócio no Porto de Lisboa, fruto da resiliência à adversidade, da capacidade, e do esforço colectivo de inúmeros players que, diariamente, persistem em torno do objectivo comum de potenciar o porto e a cidade de Lisboa como um destino sustentável de cruzeiros de excelência. Carlos Correia, presidente da Administração do Porto de Lisboa

Em termos económicos, é de realçar a importância do segmento de 'turnaround', pois é aquele que traz mais riqueza aos destinos. De acordo com o Estudo de Impacto Económico da Actividade de Cruzeiros em Lisboa, promovido pela APL em parceria com a Lisbon Cruise Port, e realizado pela Netsonda e a Nova SBE, um passageiro embarcado gasta em média 367 euros, em Lisboa.

Considerando que, em 2022, embarcaram no Porto de Lisboa 45 276 passageiros, estamos a falar de cerca de 17 milhões de impacto económico directo gerado apenas pelas pessoas que iniciaram a sua viagem na capital portuguesa. Carlos Correia, presidente da Administração do Porto de Lisboa

Estreia de navios e novos operadores de cruzeiros

O ano de 2022 ficou ainda marcado pelos 22 navios de cruzeiro que escalaram pela primeira vez o Porto de Lisboa, com destaque para o 'Silver Dawn' e o 'Evrima', por terem sido baptizados na cidade. O 'Valiant Lady', 'AIDAcosma', 'Celebrity Beyond' e o 'World Traveller' destacaram-se por incluírem Lisboa na sua viagem inaugural.

A este propósito, Carlos Correia considera que “deve ser visto com apreço o interesse conquistado por Lisboa na eleição das companhias de cruzeiro para a realização de um momento tão importante como o batismo de um navio”.

Em termos de inovação e sustentabilidade, a maioria destes navios merece especial importância, porque dispõem de novas tecnologias ambientais que contribuem para a descarbonização do transporte marítimo.

Além dos navios, houve três operadores que também se estrearam no Porto de Lisboa, a Virgin Voyages, a Scenic Luxury Cruises & Tours e a Ritz Carlton Yatch Collection, sendo estas duas últimas destinadas a um nicho de mercado de elevados recursos económicos.

Mais escalas

No global, o Porto de Lisboa registou 327 escalas de navios de cruzeiro, o que representa uma subida de 5,5%, face às 310 contabilizadas em 2019.

O crescimento de escalas não se traduziu, no entanto, num aumento de passageiros – 492 438 passageiros – a exemplo do que se passou na generalidade do sector, em grande medida justificado pelos registos alcançados no 1.º semestre, período em que ainda vigoravam os protocolos sanitários a bordo por parte das companhias.